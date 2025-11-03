ЄС розглядає можливість послаблення кліматичної мети скоротити викиди на 90% до 2040 року

Європейський Союз розглядає можливість послабити свою кліматичну мету скоротити викиди вуглекислого газу до 2040 року на 90%.

Це показав проєкт компромісної пропозиції ЄС, з яким ознайомилось агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Країни ЄС намагаються затвердити свою нову кліматичну мету на 2040 рік на засіданні міністрів з питань клімату 4 листопада, якраз вчасно, щоб президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не поїхала з порожніми руками на кліматичний саміт ООН COP30 разом з іншими світовими лідерами, який відбудеться 6 листопада.

Але оскільки деякі країни стурбовані витратами для вітчизняної промисловості, що переживає труднощі, ЄС розглядає варіанти послаблення кліматичної мети, яка, за словами Єврокомісії, повинна полягати у скороченні викидів, що призводять до потепління планети, на 90% до 2040 року.

Останній проєкт переговорного компромісу між країнами, з яким ознайомилося агентство, додав новий пункт, в якому йдеться про те, що якщо ліси та інші види діяльності на суші, які поглинають викиди вуглекислого газу, не зможуть досягти поставлених цілей, ЄС буде дозволено запропонувати "коригування проміжної цілі на 2040 рік відповідно до і в межах можливого дефіциту".

Брюссель також може відреагувати, запропонувавши додаткові заходи, які допоможуть повернути лісовий сектор на шлях досягнення мети щодо викидів, йдеться у повідомленні.

Цей крок перегукується з пропозицією, зробленою Францією минулого тижня, про яку раніше повідомляло агентство Reuters, і яка вимагала "екстреного гальмування", щоб знизити цільовий показник викидів у 90% на 3%, якщо ліси та сектор землекористування не виконають свої зобов'язання.

За останнє десятиліття кількість вуглекислого газу, що поглинається лісами та землекористуванням Європи, скоротилася майже на третину через такі фактори, як лісові пожежі та нераціональне ведення лісового господарства.

Попередні проєкти переговорів показали, що країни вже розглядають можливість дозволити ЄС переглядати мету до 2040 року кожні два роки - ще один шлях, який може послабити її в майбутньому.

Але їхнім міністрам все одно доведеться вирішувати ключові питання у вівторок, включаючи частку 90% скорочення викидів, яку країнам буде дозволено покрити за рахунок купівлі іноземних вуглецевих квот.

Для досягнення цієї мети необхідна підтримка щонайменше 15 з 27 членів ЄС.

Нагадаємо, у ЄС вважають, що неучасть топпосадовців США у кліматичній конференції ООН є "переломним моментом" та завдає шкоди глобальній кліматичній політиці.

31 жовтня США заявили, що не направлятимуть cвоїх високопосадовців на кліматичну конференцію під егідою ООН, відому як COP30, що пройде у Бразилії в листопаді.