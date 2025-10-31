Фінансові новини
- 31.10.25
- 14:02
El Mundo: Іспанія прийме секретну зустріч «коаліції рішучих» щодо підтримки України
13:07 31.10.2025 |
Наступного вівторка, 4 листопада, в Мадриді відбудеться "секретна і закрита" зустріч країн так званої "коаліції рішучих", яку проведе Міністерство закордонних справ Іспанії.
Про це стало відомо іспанському виданню El Mundo, інформує "Європейська правда".
У зустрічі візьмуть участь представники 35 країн, зазначає видання. Вони зберуться для обговорення подальшої допомоги Україні.
Це буде інтенсивний робочий день, який розпочнеться о 9 ранку і закінчиться після 15:30, з двома блоками обговорень щодо надання допомоги Києву.
Однак зустріч організовано з дотриманням максимальної секретності. Зокрема, учасників попередили про заборону на мобільні телефони, їх зберігатимуть у спеціально відведеному місці.
Також учасників попередили, що деталі щодо зустрічі не мають бути оприлюднені.
"Делегатів просять не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", - зазначено в документі, з яким ознайомилась газета.
На зустрічі йтиметься про те, як рухатися вперед зі збільшенням підтримки України, як вирішити її нагальні фінансові потреби, включаючи ті, що пов'язані з її військовими та оборонними зусиллями, а також про те, як координувати ініціативи щодо посилення тиску на Росію.
Серед іншого, учасники зустрічі прагнуть уточнити пріоритети допомоги та досягти домовленостей.
Після цього із доповіддю виступить глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, який проведе обмін думками з учасниками. Однак глава іспанської дипломатії не буде присутній на всіх робочих столах, оскільки це зустріч нижчого рівня.
Під час другого блоку обговорень учасники спробують виробити спільний підхід щодо гарантій безпеки для України і обміняються думками щодо поточних дискусій з цього приводу. Особливу увагу планують приділити правовим, політичним і дипломатичним рамкам, а також можливому внеску "коаліції рішучих" у стримування майбутньої російської агресії.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповідав, що план "коаліції рішучих" щодо завершення російсько-української війни мають обговорити наприкінці тижня на рівні радників.
27 жовтня Зеленський заявив, що Україна та європейські лідери будуть працювати над планом для припинення війни протягом тижня або десяти днів.
Водночас Зеленський скептично ставиться до того, що Путін готовий прийняти будь-який мирний план.
