30.10.25
14:17
CNN: Іран відновлює ракетну програму за допомогою Китаю
11:05 30.10.2025 |
Іран нарощує виробництво балістичних ракет попри відновлення санкцій ООН, які забороняють продаж зброї та ракетну діяльність, пише CNN.
За даними європейських спецслужб, до іранського порту Бендер-Аббас із Китаю прибули кілька партій перхлорату натрію - ключового компонента твердого палива для ракет середньої дальності. Йдеться приблизно про 2 тисячі тонн речовини, придбаних після 12-денної війни Ірану з Ізраїлем у червні.
Кілька суден, які доправляли вантаж, уже перебувають під санкціями США. Поставки здійснювалися після snapback-механізм, який у вересні автоматично відновив дію старих санкцій проти Тегерана через порушення умов ядерної угоди 2015 року.
У CNN підтвердили маршрути частини суден - зокрема, MV Basht, Barzin, Elyana та Artavand, що курсували між китайськими портами й Іраном від вересня до жовтня. Одне з них вимкнуло систему стеження AIS, щоб приховати свої переміщення.
Китай офіційно заявив, що "не знайомий із конкретною ситуацією", але дотримується "всіх міжнародних зобов'язань щодо експортного контролю". У Пекіні водночас назвали повернення санкцій "неконструктивним" і "перешкодою для дипломатичного врегулювання".
Експерти вважають, що перхлорат натрію може бути проміжним елементом у виробництві забороненого перхлорату амонію, який використовується в ракетних двигунах. Саме "лазівка" в санкційних формулюваннях, що прямо не згадують цю сполуку, дозволяє Китаю юридично уникати порушень.
