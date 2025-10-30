CNN: Іран відновлює ракетну програму за допомогою Китаю

Іран нарощує виробництво балістичних ракет попри відновлення санкцій ООН, які забороняють продаж зброї та ракетну діяльність, пише CNN.

За даними європейських спецслужб, до іранського порту Бендер-Аббас із Китаю прибули кілька партій перхлорату натрію - ключового компонента твердого палива для ракет середньої дальності. Йдеться приблизно про 2 тисячі тонн речовини, придбаних після 12-денної війни Ірану з Ізраїлем у червні.

Кілька суден, які доправляли вантаж, уже перебувають під санкціями США. Поставки здійснювалися після snapback-механізм, який у вересні автоматично відновив дію старих санкцій проти Тегерана через порушення умов ядерної угоди 2015 року.

У CNN підтвердили маршрути частини суден - зокрема, MV Basht, Barzin, Elyana та Artavand, що курсували між китайськими портами й Іраном від вересня до жовтня. Одне з них вимкнуло систему стеження AIS, щоб приховати свої переміщення.

Китай офіційно заявив, що "не знайомий із конкретною ситуацією", але дотримується "всіх міжнародних зобов'язань щодо експортного контролю". У Пекіні водночас назвали повернення санкцій "неконструктивним" і "перешкодою для дипломатичного врегулювання".

Експерти вважають, що перхлорат натрію може бути проміжним елементом у виробництві забороненого перхлорату амонію, який використовується в ракетних двигунах. Саме "лазівка" в санкційних формулюваннях, що прямо не згадують цю сполуку, дозволяє Китаю юридично уникати порушень.