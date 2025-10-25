Путіну доповіли про обвальне падіння митних зборів до бюджету

Федеральна митна служба Росії цього року планує зібрати до федерального бюджету 5,97 трлн руб. Порівняно з минулим роком (7,35 трлн руб.) митні збори скоротяться на 19%, або 1,4 трлн руб., і стануть найнижчими за останні 5 років.

Про це повідомив на зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним голова російської ФМС Валерій Пікальов, передає The Moscow Times.

"Усього на сьогодні нами перераховано до бюджету РФ 4,5 трлн руб. На імпорт припадає 3,75 трлн руб., на експорт - майже 400 млрд руб., на інші платежі - 343 млрд руб. Планове завдання для ФМС Росії на 2025 рік склало 5,97 трлн руб.", - сказав Пікальов.

Як зазначається, у 2023 році ФМС принесла до російської скарбниці 6,62 трлн руб., у 2022 році - 6,2 трлн руб., у 2021 році - 7,16 трлн, у 2020 році, на тлі пандемії та обвалу цін на нафту, - лише 4,75 руб.

Спочатку Мінфін РФ очікував від ФМС цього року 8 трлн руб. для бюджету. Проте фактичний результат буде на 2 трлн руб., або чверть, нижче за початковий план, випливає із заяв Пікальова.

Таким чином, провал митних зборів обіцяє новий головний біль російському бюджету, який цього року вже зіткнувся з недобором ключових податків - як сировинних, так і несировинних.

Згідно з поправками до закону про бюджет, які Дума РФ ухвалила в жовтні, план із нафтогазових доходів був знижений на 24% - з 10,9 трлн до 8,3 трлн руб. План зі зборів ПДВ зменшився на на 1,19 трлн руб., або 7,6%, з податку на прибуток - на 167,1 млрд руб., або 4%, ПДФО - на 83,5 млрд руб., або 9,7%, з утильсбору на автомобілі - на 41,8 млрд руб.

Російський ряд розраховував, що у 2025 році він не перевищить 1,17 трлн руб., проте тепер очікує, що "дірка" в бюджеті за підсумками року збільшиться до 5,73 трлн руб. через падіння нафтогазових доходів та зростання витрат на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Раніше повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.

Так, стало відомо, що Росія планує спрямувати ще 39,54 трлн руб. на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028 роках, що відповідає близько $477 млрд за поточним курсом.

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.

Як повідомлялося, Держдума РФ одразу в другому та в третьому читанні ухвалила закон про внесення зміни до федерального бюджету на 2025 рік. У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн рублів ($70,5 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.