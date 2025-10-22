Фінансові новини
Південна Корея почала купувати колумбійське вугілля замість російського
23:30 22.10.2025
Південна Корея скоротила імпорт російського енергетичного вугілля, переключившись на поставки з Колумбії через нижчі ціни та відсутність санкційних ризиків.
Як свідчать дані NEFT Research, структура попиту почала змінюватися восени, передає The Moscow Times.
Російські вугільники, які влітку лідирували на корейському ринку з експортом 3,76 млн тонн, зіткнулися з конкурентами з Колумбії - ті часто роблять вигіднішу пропозицію, покриваючи частину фрахту або пропонуючи знижки, щоб закріпити свої позиції, а відсутність санкцій забезпечує їм додаткову перевагу.
У вересні експорт російського вугілля до Південної Кореї знизився на 14%, до 2,7 млн тонн у порівнянні зі серпнем.
Ще помітніше він просів до середини жовтня. Першого тижня цього місяця Колумбія збільшила відвантаження вугілля майже вдвічі - до 1,3 млн тонн. Із них 310 тис. тонн було спрямовано до Південної Кореї.
На думку російських експертів, повернути літні показники Росії не вдасться, оскільки корейські компанії вже близькі до вичерпання обсягів, рекомендованих їхнім урядом як "внутрішній ліміт" на закупівлю російського вугілля.
Формально обмежень немає, але державні компанії та трейдери орієнтуються на ці рамки при плануванні закупівель, зазначили джерела на ринку.
Окрім того, слід зважати на Австралію та Індонезію - основних конкурентів для російського вугілля на корейському ринку. Перша у вересні збільшила експорт до Сеулу на 39,2% місяць до місяця, до 3,64 млн тонн. При цьому Індонезія скоротила поставки на 20,5%, до 2,86 млн тонн.
Раніше в жовтні повідомлялося, що російська вугільна промисловість стала однією з головних економічних жертв повномасштабної війни проти України. Через санкції, зростання витрат і слабкі світові ціни сектор занурився у найгіршу кризу з 1990-х і за січень-липень 2025 року зафіксував збитки у розмірі 225 млрд руб., або близько $2,8 млрд.
Наприкінці серпня стало відомо, що один із найбільших у Росії видобувачів вугілля - гірничо-металургійний холдинг "Мечел" - збільшив чистий збиток у першому півріччі 2025 року в 2,4 раза.
Перед тим повідомлялося, що російський вугільний сектор продовжує занурюватися в кризу - за підсумками першого півріччя 2025 року збитковими стали 66% вугільних компаній у Росії, а сукупний збиток підприємств галузі становив 185,2 млрд руб, або понад 1 млрд руб на день ($12,5 млн).
До того стало відомо, що Мінфін Росії попередньо оцінює суму підтримки вугільної галузі, що перебуває в кризі, в 63 млрд руб. ($802,58 млн) за рахунок податкових відстрочок до кінця листопада.
Також стало відомо, що ситуація у вугільній галузі Росії продовжує погіршуватися, і вже зупинило роботу або ж опинилося на межі закриття 51 підприємство.
До того повідомлялося, що на тлі глибокої кризи вугільної галузі, що стала наслідком втрати європейського експортного ринку, у Росії різко зросла затовареність портових складів вугіллям. Загалом на складських майданчиках зібралося майже 50 млн тонн продукції, або чверть всього експорту за 2024 рік.
Перед тим повідомлялося, що в Росії збитки вугільної промисловості встановили історичний рекорд - за підсумками першого кварталу цього року сальдований збиток російських вугільних компаній досяг 79,9 млрд руб. У середньому вугільна галузь втрачала гроші зі швидкістю 26 млрд руб. на місяць, або 900 млн руб. ($11,44 млн) на день.
