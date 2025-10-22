Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія направила військових в Ізраїль для нагляду за припиненням вогню в Газі

 

Велика Британія направила військовий персонал до Ізраїлю для допомоги в нагляді за дотриманням режиму припинення вогню в Газі.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Британські військові приєднаються до очолюваної США багатонаціональної робочої групи в Ізраїлі, відомої як Цивільно-військовий координаційний центр, який здійснює моніторинг виконання угоди про припинення вогню та допомагає координувати надання гуманітарної допомоги.

Представник Міністерства оборони Британії повідомив, що "невелика група британських офіцерів-планувальників" вже інтегрована до центру, зокрема заступник командувача у званні генерал-майора, щоб "забезпечити подальшу участь Великої Британії в очолюваних США планувальних заходах, спрямованих на стабілізацію Гази після конфлікту".

Уряд Кіра Стармера активно підтримує реалізацію мирного плану Трампа, який останніми днями опинився під загрозою через спалахи насильства з обох сторін конфлікту.

За даними Ізраїлю, внаслідок нападу бойовиків ХАМАС у неділю загинули двоє ізраїльських солдатів. У відповідь Ізраїль здійснив удари, під час яких загинули десятки палестинців.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який відвідав Ізраїль, попри це заявив, що угода "просувається краще, ніж очікувалося". Його візит мав на меті підтримати поступ у переговорах щодо другої фази плану Трампа.

Кір Стармер наголосив, що Британія може відіграти ключову роль у стабілізації ситуації в Газі - зокрема, беручи участь у процесі моніторингу та консультуванні щодо роззброєння ХАМАС, спираючись на досвід врегулювання конфлікту в Північній Ірландії.

Водночас, за словами британських посадовців, вводити війська до Гази не планують, і жоден з британських офіцерів не буде направлений у зону бойових дій.

Зазначимо, 13 жовтня президент США та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Нині адміністрація Трампа докладає зусиль для збереження угоди щодо сектора Гази, яка опинилась під загрозою через обстріли Ізраїлем позицій ХАМАС.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7550
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 48,3690
  0,1042
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,00 0,01 41,9646  0,03 0,06
EUR 48,2675  0,06 0,13 48,9414  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,11 0,25 41,8700  0,10 0,25
EUR 48,5200  0,05 0,10 48,5500  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес