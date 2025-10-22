Фінансові новини
- 22.10.25
- 18:37
Британія направила військових в Ізраїль для нагляду за припиненням вогню в Газі
16:03 22.10.2025 |
Велика Британія направила військовий персонал до Ізраїлю для допомоги в нагляді за дотриманням режиму припинення вогню в Газі.
Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".
Британські військові приєднаються до очолюваної США багатонаціональної робочої групи в Ізраїлі, відомої як Цивільно-військовий координаційний центр, який здійснює моніторинг виконання угоди про припинення вогню та допомагає координувати надання гуманітарної допомоги.
Представник Міністерства оборони Британії повідомив, що "невелика група британських офіцерів-планувальників" вже інтегрована до центру, зокрема заступник командувача у званні генерал-майора, щоб "забезпечити подальшу участь Великої Британії в очолюваних США планувальних заходах, спрямованих на стабілізацію Гази після конфлікту".
Уряд Кіра Стармера активно підтримує реалізацію мирного плану Трампа, який останніми днями опинився під загрозою через спалахи насильства з обох сторін конфлікту.
За даними Ізраїлю, внаслідок нападу бойовиків ХАМАС у неділю загинули двоє ізраїльських солдатів. У відповідь Ізраїль здійснив удари, під час яких загинули десятки палестинців.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який відвідав Ізраїль, попри це заявив, що угода "просувається краще, ніж очікувалося". Його візит мав на меті підтримати поступ у переговорах щодо другої фази плану Трампа.
Кір Стармер наголосив, що Британія може відіграти ключову роль у стабілізації ситуації в Газі - зокрема, беручи участь у процесі моніторингу та консультуванні щодо роззброєння ХАМАС, спираючись на досвід врегулювання конфлікту в Північній Ірландії.
Водночас, за словами британських посадовців, вводити війська до Гази не планують, і жоден з британських офіцерів не буде направлений у зону бойових дій.
Зазначимо, 13 жовтня президент США та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
Нині адміністрація Трампа докладає зусиль для збереження угоди щодо сектора Гази, яка опинилась під загрозою через обстріли Ізраїлем позицій ХАМАС.
