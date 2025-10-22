Фінансові новини
22.10.25
- 10:02
Російську владу попередили про закриття сотень тисяч малих бізнесів через підвищення податків
09:33 22.10.2025 |
У Росії можуть закритися сотні тисяч невеликих підприємств через рішення уряду збільшити податкове навантаження на бізнес.
Про це на зустрічі з міністром фінансів РФ Антоном Силуановим заявив керівник фракції "Нові люди" в Держдумі РФ Алексєй Нечаєв, передає The Moscow Times.
За словами Нечаєва, плани Мінфіну РФ знизити поріг із доходів бізнесу для сплати ПДВ з 60 млн до 10 млн руб. на рік вдарять насамперед по малому та середньому підприємництву в регіонах. При цьому найболючішим збільшення податкового навантаження стане для індивідуальних підприємців, які найчастіше отримують на місяць не більше 200 тис. руб. після сплати всіх податків та виплати зарплат співробітникам.
Нечаєв запропонував міністру фінансів опрацювати поправки до другого читання законопроєкту про бюджет на 2026 рік, щоб підняти нижній кордон ПДВ для малого та середнього бізнесу.
Він також заявив про необхідність збереження пільг із ПДВ для розробників російського програмного забезпечення.
"Якщо скасувати пільги, то вийде, що ми самі поставимо собі підніжку. Компаніям щонайменше доведеться скорочувати співробітників. Хороші фахівці можуть виїхати за кордон. При цьому бюджет може втратити десятки мільярдів рублів - стільки ж, скільки планував отримати", - зазначив Нечаєв.
Він закликав розглядати пільги для IT-компаній як "інвестиції у майбутнє".
Наприкінці вересня Мінфін РФ у рамках проєкту бюджету на 2026 рік та плановий період 2027-2028 років запропонував низку податкових змін. Серед них зниження порогу за доходами бізнесу для сплати ПДВ до 10 млн. руб. на рік, скасування пільги з ПДВ для російського програмного забезпечення, підвищення вдвічі - до 15% - страхових внесків для співробітників IT-компаній, запровадження податку на гральний бізнес у розмірі 5% від прийнятих ставок та 25% від прибутку букмекерських контор, а також збільшення ставки ПДВ із 20% до 22%.
Податкові "новації" Мінфін РФ пояснив необхідністю фінансувати "оборону та безпеку" країни.
Як повідомлялося, напередодні Держдума РФ одразу в другому та в третьому читанні ухвалила закон про внесення зміни до федерального бюджету на 2025 рік. У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн рублів ($70,5 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.
Як повідомлялося, у вересні президент РФ Владімір Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.
Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом. Втім, напередодні Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказали, що підвищення податків необхідне для фінансування війни у наступному році.
