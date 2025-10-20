У Трампа назвали суму, яка потрібна для відновлення сектора Гази

Спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф розповів, скільки може коштувати відновлення зруйнованого бомбардуваннями сектора Гази.

Його слова цитує Sky News, пише "Європейська правда".

На думку спеціального посланця Дональда Трампа, відновлення та реконструкція сектора Гази після двох років війни може коштувати близько $50 млрд.

"Можливо, трохи менше, а можливо, трохи більше", - зазначив він.

Водночас він вважає, що для цього регіону "це не так вже й багато грошей".

У цьому контексті варто нагадати, що в лютому Трамп опублікував у своїх соцмережах відео, в якому показав своє бачення майбутнього сектора Гази, згенероване штучним інтелектом.

Короткий ролик починається зі сцен руйнувань у секторі Гази, тотально зруйнованому військовою операцією Ізраїлю у відповідь на атаку терористів ХАМАС на державу 7 жовтня, та з напису "Газа 2025... Що далі?". Далі на відео показана територія, перетворена на "близькосхідну Рив'єру" з екзотичними пляжами, хмарочосами, розкішними яхтами та людьми, які веселяться.

Зазначимо, 13 жовтня президент США та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Проте через кілька днів армія оборони Ізраїлю сказала, що бойовики ХАМАС вийшли з тунелю в районі Рафаха, який здебільшого контролюється ізраїльською армією, і випустили протитанкову ракету по ізраїльському транспортному засобу.

У відповідь ізраїльська армія здійснила близько 20 повітряних ударів по цілях ХАМАС в районі Рафаха та в інших частинах Гази. Ізраїль також вирішив закрити всі переходи до Гази і припинити доставку гуманітарної допомоги.

Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.