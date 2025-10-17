Трамп прямолінійно пригрозив ХАМАС через страти у секторі Гази

Президент США Дональд Трамп у четвер пригрозив "убити" бійців терористичного угруповання ХАМАС, якщо ті не припинять свавільні страти у секторі Гази.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Truth Social.

У короткому повідомленні президент США пригрозив ХАМАС у разі, якщо той не припинить свавільні страти у секторі Гази.

"Якщо ХАМАС продовжить убивати людей у Газі, що не було частиною угоди, ми не матимемо іншого вибору, як втрутитися і вбити їх. Дякуємо за увагу до цього питання!" - написав він.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.

Водночас президент США казав, що якщо ХАМАС не дотримуватиметься укладеної мирної угоди, він розгляне можливість дозволити прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу відновити воєнні дії в Газі.