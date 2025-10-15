ЗМІ: Британія і Канада готові приєднатись до плану ЄС щодо «репараційної позики» Україні

Велика Британія і Канада приєднаються до плану Європейського Союзу щодо використання частини заморожених активів російського Центрального банку на суму майже 300 мільярдів доларів, що перебувають у розпорядженні країн G7, з метою збільшення фінансової підтримки України.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, європейські союзники близькі до укладення угоди про надання Україні "репараційної позики" через механізм, який дасть їм змогу уникнути прямої конфіскації росактивів.

Джерела охарактеризували це як важливий крок у забезпеченні фінансової безпеки України.

Кредити допоможуть Україні закупити зброю, зокрема зі США, після того як адміністрація президента Дональда Трампа припинила надавати військову допомогу Україні безкоштовно. Вони також будуть спрямовані на зміцнення економіки України загалом.

Згідно з останніми даними Міністерства закордонних справ Великої Британії за березень, в країні лишаються замороженими понад 25 мільярдів фунтів стерлінгів (33,3 мільярда доларів) російських активів, а ЄС утримує близько 200 мільярдів євро.

Досі фінансування, що спрямовується Україні із заморожених російських активів, обмежувалося прибутком і відсотками, нарахованими за ними.

Більшість російських активів в Європі, знаходяться в Бельгії, оскільки там розташований Euroclear, центральний депозитарій цінних паперів, де російські гроші були знерухомлені внаслідок санкцій за вторгнення РФ в Україну.

Одне із джерел зазначило, що Бельгія продовжує наполягати на укладенні конкретної угоди про гарантії на випадок, якщо Росія в майбутньому висуне претензії на ці активи, що є основним каменем спотикання в переговорах.

ЄС або група держав-членів надасть Euroclear гарантії, щоб забезпечити можливість задоволення будь-яких потенційних претензій Росії, якщо вони виникнуть в результаті судових позовів.

Британський прем'єр Кір Стармер раніше заявляв про готовність координувати свої дії з ЄС у питанні використання заморожених росактивів, після телефонної розмови з лідерами Франції та Німеччини минулого тижня.

Троє лідерів заявили, що хочуть працювати з іншими країнами G7, включно зі США, де зберігаються деякі з цих коштів.

Міністри фінансів G7 обговорять цей план цього тижня, коли Міжнародний валютний фонд проведе свої щорічні зустрічі у Вашингтоні.

Вони також говоритимуть про подальші спільні санкції між союзниками, які будуть спрямовані проти російського енергетичного сектора, компаній, що підтримують торгівлю нафтою Росії, і третіх країн, що використовують російські енергоносії.

Ідея позики з використанням російських заморожених активів - або "репараційної позики" - полягає у тому, що Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації.

Bloomberg раніше повідомляло, що ЄС прагнутиме досягти політичної згоди щодо використання активів для надання Україні так званої "репараційної позики" на саміті лідерів у Брюсселі наступного тижня.