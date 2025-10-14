MI5 б'є на сполох: Росія, Китай та Іран ведуть шпигунство проти британських політиків

Служба внутрішньої безпеки Британії МІ5 попередила політиків і співробітників, що вони піддаються нападкам з боку шпигунів із Китаю, РФ та Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У відомстві підкреслили, що зусилля шпигунів спрямовані на підрив британської демократії.

"Велика Британія є об'єктом довгострокового стратегічного іноземного втручання і шпигунства з боку представників Росії, Китаю та Ірану, які різними способами прагнуть просувати свої економічні та стратегічні інтереси і завдавати шкоди нашим демократичним інститутам", - сказано в рекомендації.

Документ з'явився лише за кілька тижнів після того, як розвалилася гучна справа про шпигунство, в якій двоє чоловіків звинувачувалися в роботі на Китай.

Це, своєю чергою, викликало критику на адресу уряду за його підхід до цієї справи, а також до ширшої політики прем'єр-міністра Кіра Стармера щодо Пекіна, з яким він прагне поліпшити дипломатичні відносини з моменту вступу на посаду у 2024 році.

Повертаючись до документа, МI5 попередила політиків і політичних діячів остерігатися так званих "суб'єктів загрози", які намагаються отримати від них інформацію, побудувати з ними довгострокові та глибокі стосунки або шантажувати їх.

У Службі безпеки уточнили, що іноземні суб'єкти можуть використовувати цілу низку методів: від нечесних дій в інтернеті, як-от робота вербувальниками, до зломів і кібератак, щоб вербувати активи й отримати інформацію.

Також у керівництві йдеться про те, що іноземні держави можуть використовувати фінансові пожертвування, які нібито надходять від громадян Великої Британії, або побічно виділяти гроші на проєкти на своїй території з метою вплинути на їхні рішення.

"Те, що може початися як, здавалося б, щира взаємодія, може перерости в щось більш небезпечне. Важливо зберігати пильність і довіряти своїм інстинктам. Якщо щось не так, негайно повідомте про це свою службу безпеки", - ідеться в керівництві.

У понеділок міністр безпеки Ден Джарвіс, виступаючи в парламенті, заявив, що нові вказівки є частиною реакції уряду на припинену справу про шпигунство, оскільки він намагається продемонструвати прихильність нацбезпеці.

Крім того, Джарвіс відкинув звинувачення в тому, що адміністрація Стармера навмисно перешкоджала розгляду справи, щоб захистити дипломатичні відносини з Китаєм.

"Припущення про те, що уряд приховував докази, відкликав свідків або обмежував можливість свідків використовувати певні докази, не відповідають дійсності", - заявив він.