США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали декларацію щодо Гази

Сполучені Штати, Єгипет, Катар та Туреччина підписали в понеділок декларацію як гаранти угоди щодо Гази, спрямованої на припинення дворічної війни.

«Знадобилося 3000 років, щоб дійти до цього моменту. Можете повірити? Цього (угоди) збираються притримуватися», - сказав Трамп перед підписанням.

«Ви єдиний, хто здатний досягти миру в регіоні», - сказав президент Єгипту Абдух-Фаттах ас-Сісі під час зустрічі з Трампом незадовго до підписання. Він також попросив Трампа підтримати заплановану конференцію з питань відновлення сектору Гази, яку Єгипет хоче провести разом з Німеччиною.

У єгипетському місті Шарм-еш-Шейх проходить саміт за участю понад 20 світових лідерів, присвячений завершенню війни в Газі. У саміті беруть участь лідери Німеччини, Великобританії, Франції, Туреччини, низки європейських, арабських та ісламських країн. Росія не була запрошена.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу отримав запрошення, але відхилив його, пославшись на єврейське свято Сімхат Тора.

Мирний план Трампа передбачає, що «Хамас» буде роззброєний (у угрупованні вже заявляють, що цього не буде), що Газа керуватиметься тимчасовим перехідним палестинським урядом, що складається з аполітичних технократів - за підтримки Міжнародних стабілізаційних сил, створених під егідою США у співпраці з арабськими і міжнародними. Якщо «Хамас» відмовиться від виконання угоди, її все одно втілять на «вільних від терору територіях», переданих стабілізаційним силам ізраїльською армією.

Нинішня війна розпочалася два роки тому після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Ізраїль у відповідь розпочав масштабну кампанію з метою не лише звільнити заручників, а й знищити «Хамас». Дії Ізраїлю зіткнулися з дедалі більшою критикою з боку багатьох країн світу, які вказують на велику кількість жертв серед мирного населення та гуманітарну кризу в секторі Гази. США підтримують Ізраїль, прагнучи при цьому домогтися якнайшвидшого припинення вогню та встановлення миру в регіоні.