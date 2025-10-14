Судноплавство чекає «відчутний збій» через портову суперечку США й Китаю

Танкерні та контейнерні перевезення можуть постраждати найбільше, якщо у вівторок набудуть чинності китайські портові збори для суден зі США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За оцінками банку, майже 16% танкерів, що везуть нафтопродукти, і 13% тих, що транспортують сиру нафту, можуть зіткнутися з високими зборами за новим планом Пекіна. Мито оголосили несподівано в п'ятницю як відповідь на пропозицію США запровадити аналогічний збір для китайських суден того ж дня.

"Цього достатньо, щоб викликати значні збої, враховуючи масштаб зборів", - написали аналітики.

Глобальна індустрія судноплавства гарячково намагається впоратися з наслідками раптового кроку Пекіна на тлі відновлення торгової напруги між двома найбільшими економіками світу.

Американський портовий збір, уперше оголошений у квітні, націлений на ослаблення контролю Китаю над морською торгівлею і суднобудуванням і є частиною агресивного курсу президента США Дональда Трампа на зміну балансу глобальної торгівлі на користь США.

У відповідь Пекін запропонував вважати судно "американським" - і застосовувати до нього свій портовий збір - уже за 25% частки американської власності. Один із судновласників назвав це "бомбою".

Кілька судновласників терміново переглядають операційні ризики і ставлять попередні бронювання на паузу, кажуть галузеві джерела, які просили анонімності через чутливість теми. За їхніми словами, оголошення Пекіна залишило занадто мало часу на адаптацію.

"Ми оцінюємо потенційний вплив на наші сервіси із заходом у китайські порти. Оновимо клієнтів, щойно з'явиться додаткова ясність", - заявив контейнерний гігант A.P. Moller-Maersk.

Індустрія вже шукала обхідні шляхи проти жорстких американських зборів USTR. Тепер вона отримала і китайську "відповідь", яка може швидко нарощувати штрафи.