Нетаньягу зустрівся із Трампом та подарував йому золотого голуба миру

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, який прибув до нього із візитом.

Про це повідомили на сторінках прем'єр-міністра в соцмережах.

Так, Трамп приїхав до Ізраїлю в день, коли із полону ХАМАСу звільнили живих ізраїльських заручників. На знак подяки за сприяння у припиненні вогню між палестинськими бойовиками та Ізраїлем Нетаньягу подарував Трампові золотого голуба миру.

Водночас, пише Reuters, депутати ізраїльського Кнесету прийшли в кепках із написом «Трамп - президент миру».

Очікується, що обидва лідери візьмуть участь у саміті щодо Сектору Гази в єгипетському Шарм-ель-Шейху. Там Трамп також планує зустрітися із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі.

Зокрема, на саміт мають прибути президенти Туреччини, Франції, Кіпру, канцлер Німеччини, прем'єр-міністри Великої Британії, Італії, Іспанії, Канади, правителі Йорданії, Катару та Бахрейну. Загалом там будуть представники 27 держав світу.

Тим часом палестинське угруповання ХАМАС звільнило всіх 20 живих ізраїльських заручників. Окрім цього, виступаючи перед журналістами в Кнесеті, Трамп ствердно відповів на запитання про те, чи закінчилася війна в Секторі Гази.

«Це чудовий день. Це зовсім новий початок, і я думаю, що такого ще ніколи не було», - заявив він, стоячи поруч з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Припинення вогню в Секторі Гази

Наприкінці вересня Білий дім представив план із 20 пунктів, який передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників протягом 72 годин після того, як ХАМАС та Ізраїль погодяться на угоду.

Пропозиція передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із Сектору Гази, який повинен стати «дерадикалізованою зоною, що не становитиме загрози для своїх сусідів».

Членам ХАМАСу, які зобов'яжуться мирно співіснувати з Ізраїлем і передадуть або знищать свою зброю, буде надана амністія, а бойовикам, які забажають залишити палестинський анклав, буде надано безпечний проїзд до інших країн.

Крім того, передбачається, що палестинським анклавом управлятиме перехідний технократичний Палестинський комітет, який відповідатиме за надання щоденних державних послуг жителям.

До цього комітету входитимуть кваліфіковані палестинські управлінці та міжнародні експерти, а діятиме він під наглядом та контролем нового міжнародного перехідного органу - «Ради миру».