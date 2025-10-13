Авторизация

Австрія закликала Єврокомісію до дій проти Угорщини через «продуктовий» спецподаток

 

Міністр економіки Австрії Вольфганг Гатманнсдорфер закликав Єврокомісію вжити рішучих заходів проти Угорщини через запровадження нею спеціального податку для мереж продуктової роздрібної торгівлі, який порушує принципи єдиного ринку ЄС.

Як передає Укрінформ з посиланням на АРА, відповідний заклик міститься в офіційних листа до виконавчих віцепрезидентів Єврокомісії Стефана Сежурне та Терези Рібери.

"Гаттманнсдорфер направив листи до виконавчих віцепрезидента Стефана Сежурне та віцепрезидентки Терези Рібери. У них він зазначив, що необхідно рішуче протидіяти дискримінаційним заходам, які підривають вільний внутрішній ринок", - йдеться у повідомленні.

Європейська комісія раніше відкрила проти Угорщини провадження про порушення договору ЄС через цей спецподаток, який, за оцінкою Брюсселя, суперечить принципу свободи заснування бізнесу. У червні 2025 року Єврокомісія надіслала Будапешту офіційне застереження. Якщо відповідь угорської влади визнають незадовільною, наступним кроком може стати позов до Суду ЄС.

Йдеться про спеціальний податок, який з 2022 року Угорщина стягує з мереж продуктової роздрібної торгівлі, - його ставка може сягати 4,5% чистого обороту. Під дію податку потрапляють передусім міжнародні компанії, зокрема Spar і Hofer, тоді як угорські франчайзингові або національні торговельні мережі звільняються від нього або сплачують значно менші суми. На практиці це призводить, як заявив австрійський міністр економіки, до "додаткового збору на внутрішньому ринку" для європейських компаній.

Гатманнсдорфер наголосив на необхідності створення європейської стратегії захисту внутрішнього ринку, яка б гарантувала рівні умови конкуренції для компаній у всіх державах-членах не лише у сфері торгівлі, а й у питаннях податків, зборів та корпоративних прав.

У Палаті економіки Австрії підтримали ініціативу Гаттманнсдорфера, назвавши запроваджений Угорщиною податок для мереж продуктової роздрібної торгівлі "дискримінаційним" та "таким, що явно суперечить ідеї єдиного внутрішнього ринку ЄС".
 

