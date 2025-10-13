Фінансові новини
- |
- 13.10.25
- |
- 12:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Лекорню оголосив склад нового уряду Франції
10:21 13.10.2025 |
Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню представив склад свого нового уряду в неділю, 12 жовтня, всього через два дні після повторного призначення.
Про це пише Politico, передає "Європейська правда".
Новий кабінет складається як з державних службовців, так і з політиків, серед яких є й ті, кого Лекорню запросив до складу уряду під час своєї першої спроби сформувати уряд минулого тижня.
Як зазначається, серед тих, хто залишився на своїх посадах, - міністр юстиції Жеральд Дарманін, міністр бюджету Амелі де Моншален і міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.
Ролан Лескюр, соратник президента Емманюеля Макрона, який був призначений міністром економіки і фінансів у "невдалому уряді" Лекорню, також залишиться на своїй посаді.
Консерваторка Катрін Вотрен, яка обіймала посаду міністра охорони здоров'я та праці за колишнього прем'єр-міністра Франції стала міністеркою Збройних сил.
Анні Женевар і Рашида Даті - остання з яких балотується на посаду мера Парижа наступного року - залишаться на посадах міністра сільського господарства та міністра культури.
Начальник паризької поліції Лоран Нуньєс обійме посаду міністра внутрішніх справ.
"Було призначено уряд, який має на меті скласти бюджет Франції до кінця року. Я хотів би подякувати жінкам і чоловікам, які добровільно взяли на себе зобов'язання працювати в цьому уряді, відклавши свої особисті та партійні інтереси", - написав Лекорну в соцмережі X.
Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем'єром Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку. Пояснюючи своє рішення, Лекорню заявив, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані".
Пізно ввечері 10 жовтня Макрон після тривалих консультацій з головними політичними силами перепризначив Лекорню на посаду прем'єр-міністра.
Після перепризначення він заявив, що зробить усе можливе, щоб покласти край політичній кризі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
ТОП-НОВИНИ
|Трамп пригрозив Путіну наданням Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться
|Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом
|FT: США вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських нафтопереробних заводах
|Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Шмигаль обговорив з міністеркою співробітництва ОАЕ спільні проєкти для додаткових інвестицій
|Україна і Британія створять групу, яка координуватиме спільні проєкти у сфері технологій для поля бою
|У США висунули звинувачення в шахрайстві прокурорці, яка вела справу щодо махінацій Трампа
|«Ой»: Трамп випадково опублікував повідомлення до генпрокурорки, у якому просив переслідувати його опонентів — NBC News
|Австрія закликала Єврокомісію до дій проти Угорщини через «продуктовий» спецподаток
|РФ запропонувала Сербії газовий контракт лише до кінця року. Вучич розчарований
Бізнес
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ
|Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп