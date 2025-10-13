Лекорню оголосив склад нового уряду Франції

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню представив склад свого нового уряду в неділю, 12 жовтня, всього через два дні після повторного призначення.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Новий кабінет складається як з державних службовців, так і з політиків, серед яких є й ті, кого Лекорню запросив до складу уряду під час своєї першої спроби сформувати уряд минулого тижня.

Як зазначається, серед тих, хто залишився на своїх посадах, - міністр юстиції Жеральд Дарманін, міністр бюджету Амелі де Моншален і міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Ролан Лескюр, соратник президента Емманюеля Макрона, який був призначений міністром економіки і фінансів у "невдалому уряді" Лекорню, також залишиться на своїй посаді.

Консерваторка Катрін Вотрен, яка обіймала посаду міністра охорони здоров'я та праці за колишнього прем'єр-міністра Франції стала міністеркою Збройних сил.

Анні Женевар і Рашида Даті - остання з яких балотується на посаду мера Парижа наступного року - залишаться на посадах міністра сільського господарства та міністра культури.

Начальник паризької поліції Лоран Нуньєс обійме посаду міністра внутрішніх справ.

"Було призначено уряд, який має на меті скласти бюджет Франції до кінця року. Я хотів би подякувати жінкам і чоловікам, які добровільно взяли на себе зобов'язання працювати в цьому уряді, відклавши свої особисті та партійні інтереси", - написав Лекорну в соцмережі X.

Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем'єром Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку. Пояснюючи своє рішення, Лекорню заявив, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані".

Пізно ввечері 10 жовтня Макрон після тривалих консультацій з головними політичними силами перепризначив Лекорню на посаду прем'єр-міністра.

Після перепризначення він заявив, що зробить усе можливе, щоб покласти край політичній кризі.