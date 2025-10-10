Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2026 рік із $500 мільйонами для України

Сенат США у четвер увечері схвалив свою версію Закону про асигнування у сфері національної оборони (NDAA) на 2026 фінансовий рік, в якому передбачено збільшення обсягу дозволеного фінансування за "Ініціативою з надання допомоги Україні у сфері безпеки" (USAI) до 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Hill, передає Укрінформ.

Як зазначається, Сенат, очолюваний Республіканською партією, ухвалив законопроєкт 70 голосами, 20 сенаторів проголосували проти. Документ передбачає фінансування у розмірі 924,7 млрд дол. у 2026 фінансовому році.

Голосування відбулося після того, як було досягнуто згоди щодо «розблокування» законодавства.

Ухвалення законопроєкту дозволяє комітетам з питань збройних сил Палати представників і Сенату розпочати іноді важкий і тривалий процес переговорів, під час якого законодавці шукають компроміс між версіями законопроєкту кожної з палат Конгресу, щоб ухвалити остаточний закон. Версія NDAA, прийнята Палатою представників, передбачає менший бюджет - майже 893 млрд дол.

NDAA був поданий до Сенату на початку вересня. Голосування тривало протягом усього вечора четверга, сенатори відхилили більше ніж десять поправок і 50 додатків, перш ніж перейти до розгляду законопроєкту.

Серед ухвалених поправок, зокрема, скасування дозволу на застосування військової сили в Іраку. Це також було включено в пакет законопроєктів Палати представників.

Також до законопроєкту була внесена поправка, запропонована сенатором-республіканцем Томом Коттоном і представницею демократів Кірстен Гіллібранд, яка передбачає додаткові повноваження для Пентагону у протидії загрозам дронів для військових об'єктів.

The New York Times пише, що законопроєкт Сенату також передбачає продовження терміну дії "Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки" (USAI) до 2028 року та збільшення обсягу дозволеного фінансування до 500 мільйонів доларів у 2026 році.

Серед відхилених поправок була пропозиція від лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера, який сподівався заблокувати фінансування на модернізацію катарського літака, який президент США Дональд Трамп прийняв як заміну Air Force One.

Тепер Палата представників і Сенат звернуться до погоджувального комітету, щоб урегулювати розбіжності між двома пакетами фінансування. Остаточна версія має бути ухвалена обома палатами до кінця року.