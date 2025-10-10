Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2026 рік із $500 мільйонами для України

 

Сенат США у четвер увечері схвалив свою версію Закону про асигнування у сфері національної оборони (NDAA) на 2026 фінансовий рік, в якому передбачено збільшення обсягу дозволеного фінансування за "Ініціативою з надання допомоги Україні у сфері безпеки" (USAI) до 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Hill, передає Укрінформ.

Як зазначається, Сенат, очолюваний Республіканською партією, ухвалив законопроєкт 70 голосами, 20 сенаторів проголосували проти. Документ передбачає фінансування у розмірі 924,7 млрд дол. у 2026 фінансовому році.

Голосування відбулося після того, як було досягнуто згоди щодо «розблокування» законодавства.

Ухвалення законопроєкту дозволяє комітетам з питань збройних сил Палати представників і Сенату розпочати іноді важкий і тривалий процес переговорів, під час якого законодавці шукають компроміс між версіями законопроєкту кожної з палат Конгресу, щоб ухвалити остаточний закон. Версія NDAA, прийнята Палатою представників, передбачає менший бюджет - майже 893 млрд дол.

NDAA був поданий до Сенату на початку вересня. Голосування тривало протягом усього вечора четверга, сенатори відхилили більше ніж десять поправок і 50 додатків, перш ніж перейти до розгляду законопроєкту.

Серед ухвалених поправок, зокрема, скасування дозволу на застосування військової сили в Іраку. Це також було включено в пакет законопроєктів Палати представників.

Також до законопроєкту була внесена поправка, запропонована сенатором-республіканцем Томом Коттоном і представницею демократів Кірстен Гіллібранд, яка передбачає додаткові повноваження для Пентагону у протидії загрозам дронів для військових об'єктів.

The New York Times пише, що законопроєкт Сенату також передбачає продовження терміну дії "Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки" (USAI) до 2028 року та збільшення обсягу дозволеного фінансування до 500 мільйонів доларів у 2026 році.

Серед відхилених поправок була пропозиція від лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера, який сподівався заблокувати фінансування на модернізацію катарського літака, який президент США Дональд Трамп прийняв як заміну Air Force One.

Тепер Палата представників і Сенат звернуться до погоджувального комітету, щоб урегулювати розбіжності між двома пакетами фінансування. Остаточна версія має бути ухвалена обома палатами до кінця року.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,06 0,14 41,5953  0,06 0,13
EUR 48,1500  0,01 0,02 48,1850  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес