Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ООН скоротить 25% миротворців у всьому світі через брак фінансування

 

Організація Об'єднаних Націй скоротить чверть миротворців у дев'яти операціях по всьому світу в найближчі місяці через брак коштів, оскільки майбутнє фінансування з боку США залишається невизначеним.

Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовців ООН.

"Загалом, нам доведеться репатріювати близько 25% наших миротворчих військ та поліцейських, а також їхнє обладнання, а також велику кількість цивільного персоналу в місіях", - сказав преставник ООН.

Як зазначається, це становитиме від 13 тис. до 14 тис. військовослужбовців та поліцейських.

США є найбільшим донором миротворчих операцій ООН, на них припадає понад 26% фінансування, за ними йде Китай, який сплачує майже 24%. Ці платежі не є добровільними.

За словами другого посадовця ООН, США вже мали заборгованість на $1,5 млрд до початку нового фінансового року 1 липня. Тепер Вашингтон також заборгував ще $1,3 млрд, що доводить його загальний непогашений рахунок до понад $2,8 млрд.

Утім, США повідомили ООН, що незабаром здійснять платіж у розмірі $680 млн.

Президент США Дональд Трамп у серпні в односторонньому порядку скасував близько $800 млн фінансування миротворчих операцій, виділених на 2024 та 2025 роки.

Бюджетне управління Білого дому також запропонувало скасувати фінансування миротворчих місій ООН у 2026 році, посилаючись на невдачі операцій у Малі, Лівані та Демократичній Республіці Конго.

Миротворчі операції, що постраждали, проводяться в Південному Судані, Демократичній Республіці Конго, Лівані, Косово, Кіпрі, Центральноафриканській Республіці, Західній Сахарі, демілітаризованій зоні Голанських висот між Ізраїлем та Сирією, а також в Аб'єї - адміністративному районі, що спільно керується Південним Суданом та Суданом.

У серпні повідомлялося, що гуманітарне фінансування у світі, що здійснюється через структури ООН, впало до критично низького рівня - виділено менш як 17% від необхідної суми в $46 млрд, що необхідна для покриття глобальних потреб цього року.

Перед тим стало відомо, що фінансування гуманітарної допомоги з боку ООН для України залишається критично низьким - на рівні 34% від запланованої суми, попри загострення бойових дій і зростання гуманітарних потреб в Україні.

До того ООН та гуманітарні партнери представили План реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, який передбачає залучення $277,7 млн для надання життєво необхідної допомоги та послуг для 1,7 млн найбільш уразливих громадян України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,04 0,10 41,5400  0,04 0,10
EUR 48,1400  0,11 0,23 48,1800  0,10 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес