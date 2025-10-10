Фінансові новини
- |
- 10.10.25
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ООН скоротить 25% миротворців у всьому світі через брак фінансування
09:31 10.10.2025 |
Організація Об'єднаних Націй скоротить чверть миротворців у дев'яти операціях по всьому світу в найближчі місяці через брак коштів, оскільки майбутнє фінансування з боку США залишається невизначеним.
Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовців ООН.
"Загалом, нам доведеться репатріювати близько 25% наших миротворчих військ та поліцейських, а також їхнє обладнання, а також велику кількість цивільного персоналу в місіях", - сказав преставник ООН.
Як зазначається, це становитиме від 13 тис. до 14 тис. військовослужбовців та поліцейських.
США є найбільшим донором миротворчих операцій ООН, на них припадає понад 26% фінансування, за ними йде Китай, який сплачує майже 24%. Ці платежі не є добровільними.
За словами другого посадовця ООН, США вже мали заборгованість на $1,5 млрд до початку нового фінансового року 1 липня. Тепер Вашингтон також заборгував ще $1,3 млрд, що доводить його загальний непогашений рахунок до понад $2,8 млрд.
Утім, США повідомили ООН, що незабаром здійснять платіж у розмірі $680 млн.
Президент США Дональд Трамп у серпні в односторонньому порядку скасував близько $800 млн фінансування миротворчих операцій, виділених на 2024 та 2025 роки.
Бюджетне управління Білого дому також запропонувало скасувати фінансування миротворчих місій ООН у 2026 році, посилаючись на невдачі операцій у Малі, Лівані та Демократичній Республіці Конго.
Миротворчі операції, що постраждали, проводяться в Південному Судані, Демократичній Республіці Конго, Лівані, Косово, Кіпрі, Центральноафриканській Республіці, Західній Сахарі, демілітаризованій зоні Голанських висот між Ізраїлем та Сирією, а також в Аб'єї - адміністративному районі, що спільно керується Південним Суданом та Суданом.
У серпні повідомлялося, що гуманітарне фінансування у світі, що здійснюється через структури ООН, впало до критично низького рівня - виділено менш як 17% від необхідної суми в $46 млрд, що необхідна для покриття глобальних потреб цього року.
Перед тим стало відомо, що фінансування гуманітарної допомоги з боку ООН для України залишається критично низьким - на рівні 34% від запланованої суми, попри загострення бойових дій і зростання гуманітарних потреб в Україні.
До того ООН та гуманітарні партнери представили План реагування впродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, який передбачає залучення $277,7 млн для надання життєво необхідної допомоги та послуг для 1,7 млн найбільш уразливих громадян України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень
ТОП-НОВИНИ
|У Києві та дев'яти областях почалися аварійні відключення світла внаслідок російського обстрілу
|Європарламент закликав зняти обмеження на удари України по цілях в РФ із використанням західної зброї
|Бабіш у розмови із Зеленським висловив підтримку Україні
|Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп оголосив про угоду з Фінляндією щодо будівництва криголамів
|ЗМІ: ЄС відмовляється спрощувати екостандарти на вимогу США
|Трамп планує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією на рейсах до США
|22 штати США перебувають у рецесії або на межі спаду - Moody's
|Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень
|Через політичну кризу у Франції відклалась зустріч щодо винищувача FCAS
Бізнес
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень