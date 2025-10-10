Трамп розповів, що хотів би виключити з НАТО одну країну

Президент США Дональд Трамп припустив, що міг би запропонувати виключити з НАТО Іспанію, оскільки ця країна не витрачає достатньо на оборону.

Про це він заявив на зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом, його цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що Іспанія відставала від інших країн-членів НАТО у витратах на оборону.

Союзники по НАТО погодилися на саміті в червні задовольнити вимогу Трампа виділяти 5% ВВП на витрати на оборону, з яких 3,5% повинні йти на основні військові витрати, а 1,5% - на ширші безпекові інвестиції. Іспанія була єдиною країною, яка відмовилася прийняти цей орієнтир.

"У нас була одна країна, що відстає - Іспанія. Ви повинні зателефонувати їм і з'ясувати, чому вони відстають...Вони теж досягають успіху завдяки багатьом речам, які ми зробили. У них все гаразд. У них немає виправдання для цього, але нічого страшного. Чесно кажучи, можливо, вам варто виключити їх з НАТО", - сказав американський президент.

Водночас Трамп похвалив Фінляндію за збільшення військових витрат, що було здебільшого реакцією на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Ви вчинили правильно. Іспанія цього не зробила. Іспанія не зробила цього, тому, думаю, вам доведеться почати розмовляти з Іспанією", - сказав він, звертаючись до Стубба.

25 червня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна виконає нові цілі щодо потенціалу, узгоджені членами НАТО на саміті в Гаазі, але вважає свої поточні витрати на оборону в розмірі 2% валового внутрішнього продукту "достатніми".

Того ж дня Трамп заявив, що Іспанія "вчинила жахливо", та розкритикував бажання країни залишитися на рівні 2% витрат на оборону від ВВП. Він наголосив, що змусить Іспанію "платити вдвічі більше".