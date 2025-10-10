Австрія блокує нові санкції проти РФ, вимагаючи розморозити пов’язані з Дерипаскою активи, – Bloomberg

Австрія затримує останній пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, вимагаючи від блоку розморозити активи, пов'язані з російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки австрійській банківській групі Raiffeisen Bank International AG.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, Австрія хоче, щоб ЄС зняв обмеження з Rasperia Trading, пов'язаної з Дерипаскою фірми, щоб вона могла передати 2,3 млрд євро акцій будівельної фірми Strabag SE австрійському Raiffeisen Bank International AG.

Ця угода дозволить Raiffeisen отримати відшкодування у розмірі 2,1 млрд євро штрафів, які вона сплатила Rasperia за рішенням російського суду.

"Rasperia володіє акціями Strabag, а 2,1 млрд євро вже знаходяться в Росії. Є спосіб це змінити", - заявив головний виконавчий директор Raiffeisen Йоганн Штробль, посилаючись на той факт, що Rasperia наразі може зберегти як свої акції Strabag, так і штрафні платежі.

Австрія була ізольована від цього питання під час зустрічі послів ЄС у середу, сказали джерела, які говорили на умовах анонімності. Багато держав-членів побоюються, що цей крок створить прецедент для інших осіб та організацій, що підпадають під санкції, додали джерела.

Положення про розморожування активів було включено до останнього проєкту пропозицій щодо санкцій проти Росії, повідомляла Financial Times з посиланням на сімох європейських чиновників. Однак на зустрічі послів країн ЄС 8 жовтня Австрія опинилася в ізоляції, розповіли джерела Bloomberg.

Багато країн бояться, що такий крок створить прецедент, яким скористаються інші особи та компанії, які перебувають під санкціями.

ЄС запровадив санкції проти Дерипаски у 2022 році невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заморозивши його акції Strabag.

Raiffeisen керує одним з найбільших іноземних кредиторів у Росії, а його підрозділ у країні є одним з найприбутковіших. Австрійський банк стверджує, що вже понад три роки не може отримати схвалення регуляторами будь-яких планів продажу дочірньої компанії.

Російські правила завадили Raiffeisen виводити прибуток з країни.

Якщо пропозицію Австрії буде схвалено, вона фактично завершить транзакцію, заплановану на 2023 рік, яка дозволить австрійському кредитору вивести прибуток, що застряг у Росії.

Раніше повідомлялося, що австрійська банківська група Raiffeisen Bank International зазнала невдачі в черговій спробі продати частку в своєму російському бізнесі, оскільки Росія прагне зберегти ключовий фінансовий міст із Заходом.

На початку жовтня стало відомо, що ЄС готує рішення про зняття санкцій із активів, пов'язаних з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International збитки, які банк був змушений сплатити в Росії.

Раніше Raiffeisen і Дерипаска безуспішно намагалися провести обмін активами для розмороження 24% Strabag, які оформлені на пов'язану з російським олігархом компанію Rasperia. Дерипаска завдяки цій угоді сподівався отримати близько 1,5 млрд євро за "заморожені" акції в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag. Своєю чергою Raiffeisen зміг би отримати вигоду, використавши заблоковані у РФ прибутки свого дочірнього російського банку, які група не може вивести.

Після провалу схеми внаслідок тиску США на Raiffeisen Bank International та нових санкцій Rasperia подала до суду в РФ, який зобов'язав Raiffeisen сплатити 2 млрд євро і передати йому ж акції Strabag. У січні банк заявляв, що рішення російського суду "не має обов'язкової сили в Австрії", а акції заблоковані санкціями, що не дозволяє їх передати.

До того повідомлялося, що австрійський Raiffeisen Bank у першому кварталі цього року збільшив свій прибуток у Росії завдяки зміцненню рубля. Це відбувається на тлі того, що останній із великих західних банків, які зберігають присутність на російському ринку, заявляє про скорочення свого бізнесу в РФ.

Нагадаємо, в середині квітня цього року австрійський Raiffeisen Bank International призупинив спроби продати свій російський підрозділ на тлі політичного потепління між Вашингтоном і Москвою. Пізніше представник RBI спростував інформацію про призупинку продажу російського підрозділу.