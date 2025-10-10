Фінансові новини
- 10.10.25
- 01:15
RSS
мапа сайту
Банки та банківські технології
Політика
Єврокомісар з питань оборони розповів про побоювання щодо програми SAFE
23:46 09.10.2025 |
Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс розповів, що побоювався низького попиту на кредити в рамках програми SAFE, але реальність виявилася зовсім іншою - заявки перевищили доступні ресурси. Про це Кубілюс заявив у столиці Латвії Ризі 9 жовтня.
«Мій внутрішній страх полягав у тому, що попит буде низьким, і лише прикордонні країни подадуть заявки - і як ми це потім пояснимо? Але вийшло абсолютно навпаки - попит був більший, ніж ми очікували. Ми попросили держави-члени надати дві цифри - мінімальну і максимальну. І максимальна загалом перевищувала 180 мільярдів євро», - сказав Кубілюс, коментуючи розподіл 150 мільярдів євро пільгових кредитів на оборонні проєкти.
За словами єврокомісара, довелось надати дещо менші суми, наприклад, Латвія отримала 5,6 мільярда євро замість 8 мільярдів, а Литва 6 мільярдів замість 8 мільярдів.
«Звичайно, ми не змогли надати всім цей максимум, тому суми зменшилися. Але принаймні кожний отримав більше, ніж мінімум», - наголосив єврокомісар.
Усі 150 мільярдів євро в межах SAFE були розподілені між 19 країнами. Третина з цих 19 країн (13 держав) вже оголосили про намір використати кредити для підтримки України.
Зараз країни готують інвестиційні плани, які мають представити до кінця листопада - Єврокомісія їх оцінить, а перші виплати заплановані на перший квартал 2026 року.
Раніше Кубілюс описав три пріоритетні «групи потреб», на які орієнтований SAFE:
- великі спільні проєкти (наприклад, протиракетні системи та системи ППО, «Східний оборонний щит», багаторівневі «стіни дронів» - зокрема з урахуванням українських напрацювань);
- стратегічні «енейблери» (захищений супутниковий зв'язок, космічна розвідка, логістика: важкі транспортні літаки, дозаправка в повітрі тощо);
- масове виробництво бронетехніки й артилерії.
Програма SAFE (Security Actions for Europe) пропонує пільговий 10-річний період погашення та низькі відсоткові ставки і дозволяє укладати контракти з партнерами поза ЄС (Норвегія, Велика Британія, Туреччина тощо).
Цей механізм спільного запозичення за підтримки бюджету ЄС був створений для прискорення нарощування оборонних спроможностей країн Європи у відповідь на посилення загроз із боку Росії.
