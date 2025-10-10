Авторизация

Єврокомісар з питань оборони розповів про побоювання щодо програми SAFE

 

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс розповів, що побоювався низького попиту на кредити в рамках програми SAFE, але реальність виявилася зовсім іншою - заявки перевищили доступні ресурси. Про це Кубілюс заявив у столиці Латвії Ризі 9 жовтня.

«Мій внутрішній страх полягав у тому, що попит буде низьким, і лише прикордонні країни подадуть заявки - і як ми це потім пояснимо? Але вийшло абсолютно навпаки - попит був більший, ніж ми очікували. Ми попросили держави-члени надати дві цифри - мінімальну і максимальну. І максимальна загалом перевищувала 180 мільярдів євро», - сказав Кубілюс, коментуючи розподіл 150 мільярдів євро пільгових кредитів на оборонні проєкти.

За словами єврокомісара, довелось надати дещо менші суми, наприклад, Латвія отримала 5,6 мільярда євро замість 8 мільярдів, а Литва 6 мільярдів замість 8 мільярдів.

«Звичайно, ми не змогли надати всім цей максимум, тому суми зменшилися. Але принаймні кожний отримав більше, ніж мінімум», - наголосив єврокомісар.

Усі 150 мільярдів євро в межах SAFE були розподілені між 19 країнами. Третина з цих 19 країн (13 держав) вже оголосили про намір використати кредити для підтримки України.

Зараз країни готують інвестиційні плани, які мають представити до кінця листопада - Єврокомісія їх оцінить, а перші виплати заплановані на перший квартал 2026 року.

Раніше Кубілюс описав три пріоритетні «групи потреб», на які орієнтований SAFE:

- великі спільні проєкти (наприклад, протиракетні системи та системи ППО, «Східний оборонний щит», багаторівневі «стіни дронів» - зокрема з урахуванням українських напрацювань);

- стратегічні «енейблери» (захищений супутниковий зв'язок, космічна розвідка, логістика: важкі транспортні літаки, дозаправка в повітрі тощо);

- масове виробництво бронетехніки й артилерії.

Програма SAFE (Security Actions for Europe) пропонує пільговий 10-річний період погашення та низькі відсоткові ставки і дозволяє укладати контракти з партнерами поза ЄС (Норвегія, Велика Британія, Туреччина тощо).

Цей механізм спільного запозичення за підтримки бюджету ЄС був створений для прискорення нарощування оборонних спроможностей країн Європи у відповідь на посилення загроз із боку Росії.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: ЄС
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,04 0,10 41,5400  0,04 0,10
EUR 48,1400  0,11 0,23 48,1800  0,10 0,22

