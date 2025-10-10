Китай обмежить експорт алмазів за день до закінчення торгового перемир'я зі США

Китай оголосив про обмеження експорту штучних алмазів, що набуде чинності за день до закінчення терміну дії тарифного перемир'я зі Сполученими Штатами Америки. Про це пише Reuters.

Як повідомили у спільній заяві міністерство торгівлі КНР і Головне митне управління, з 8 листопада для експорту окремих видів алмазних мікропорошків, монокристалів, дротяних пилок і шліфувальних кіл буде потрібна експортна ліцензія.

Алмаз, один з найтвердіших відомих матеріалів, має ключове значення для високоточного виробництва й широко використовується для ультратонкого полірування напівпровідників, обробки твердих металів і кераміки у квантових пристроях, а також для відведення тепла в електронних системах.

Штучні алмази також мають подвійне призначення та використовуються у виготовленні боєприпасів й у виробництві компонентів радіолокаційних систем.

За даними китайської митної служби, у 2024 році Китай експортував до США на $30 млн штучні алмази та супутнє обладнання, що підпадає під нові заходи експортного контролю.

Штати стали третім за величиною покупцем алмазних порошків після Індії та Південної Кореї, а також третім за величиною покупцем шліфувальних кругів після В'єтнаму й Індії.

В окремій заяві ті ж відомства оголосили про експортний контроль на певні літій-іонні акумулятори, ключове виробниче обладнання та графітові анодні матеріали (штучний графіт), що може ще більше зміцнити позиції Пекіна у глобальному ланцюжку постачання чистої енергії.

Друга за величиною економіка світу також додала у четвер п'ять нових рідкісноземельних елементів до списку експортного контролю, прагнучи посилити свої переговорні позиції на тлі торгової напруги зі США.

Посилаючись на необхідність захисту "національної безпеки", цей пакет обмежень запроваджується напередодні очікуваної пізніше цього місяця зустрічі президента США Дональда Трампа з його китайським колегою Сі Цзіньпіном.