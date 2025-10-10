Авторизация

Санкції США проти пов’язаної з РФ сербської нафтової компанії NIS набрали чинності

 

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) заявило про набрання чинності після кількох відтермінувань санкцій проти єдиного в Сербії нафтопереробного підприємства, компанії «Нафтова індустрія Сербії» (NIS). Обмеження запроваджуються через «вторинний ризик» - російське володіння.

Санкції спрямовані, зокрема, на запобігання фінансуванню війни Росії проти України за рахунок доходів енергетичних компаній.

NIS повідомила 9 жовтня, що спеціальна ліцензія американського міністерства фінансів, яка дозволяла підприємству працювати, не була продовжена після восьми відтермінувань відтоді, як у січні 2025 року компанія вперше була включена до американського списку санкцій.

Санкції, що набрали чинності, можуть значно вдарити по економіці Сербії. Контрольована Кремлем компанія «Газпром нефть», безпосередньо чи через свої дочірні підприємства, є основним власником значних енергетичних активів у цій балканській країні. Величезною часткою у NIS «Газпром» володіє з 2008 року.

7 жовтня президент Сербії Александар Вучич заявив, що Бєлград має намір обговорити з Росією шляхи розв'язання проблем, пов'язаних із санкціями.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Белград неодноразово засуджував напад, у тому числі на майданчику ООН, але відмовляється приєднатися до західних санкцій проти Москви і продовжує підтримувати зв'язки з чиновниками у Кремлі.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

