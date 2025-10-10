Фінансові новини
- 10.10.25
- 01:15
- RSS
- мапа сайту
У Росії промислові гіганти скорочують робочий час і відправляють у неоплачувані відпустки – Reuters
23:11 09.10.2025 |
Великі промислові компанії Росії переводять співробітників на неповний робочий тиждень, відправляють у неоплачувані відпустки або звільняють, пише Reuters 9 жовтня. Спроби скоротити витрати за рахунок персоналу, зазначає агентство, зафіксовані в багатьох галузях - від залізниці та автоконцернів до металургії, видобутку алмазів та виробництва цементу.
Джерела агентства повідомили, що компанія РЖД («Російські залізниці») попросила співробітників свого центрального офісу брати три додаткові вихідні дні на місяць за свій рахунок - на додаток святкових і неробочих днів.
Автоконцерни ГАЗ, ВАЗ та КамАЗ перейшли на чотириденний робочий тиждень. ГАЗ перестав працювати в такому графіку з жовтня, решта автовиробників зберігає чотириденний тиждень. Із жовтня на чотириденний тиждень перейшов найбільший виробник цементу «Цемрос».
Виробник алмазів «Алроса» скоротив зарплатний фонд на 10% для працівників, не пов'язаних із видобутком, та зупинив навесні та влітку роботи на менш прибуткових родовищах. У компанії заявили Reuters, що прагнуть мінімізувати звільнення, не уточнивши, скільки людей все ж таки потрапили під скорочення. Група компаній «Свеза» через відсутність попиту закрила Тюменський фанерний комбінат, без роботи залишилося понад 300 людей.
У металургійній промисловості, заявило джерело агентства в галузі, «відбувається тихе скорочення». Найбільші підприємства ще не перейшли на чотириденний тиждень, але майже всі металообробні заводи скорочували допоміжний персонал. За словами співрозмовника агентства, у галузі надто багато співробітників для нинішньої ситуації, але вона хотіла уникнути масових звільнень.
Економісти, зазначає агентство, серед чинників, які негативно впливають на російську економіку, вказують високу ключову ставку, сильний рубль, падіння внутрішнього попиту, скорочення експорту через санкції і дешевий китайський імпорт. Все це, зазначають автори публікації, свідчить про проблеми, яких зазнала російська економіка під час війни.
