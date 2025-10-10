Фінансові новини
10.10.25
- 01:15
- RSS
- мапа сайту
У Фінляндії оскаржують несподіване рішення суду щодо пошкодження кабелів в Балтійському морі
23:05 09.10.2025 |
У Фінляндії прокуратура подає апеляцію на рішення, винесене на початку жовтня Окружним судом Гельсінкі, в якому були відхилені звинувачення та позови про відшкодування збитків за обрив кабелів у Балтійському морі, які були винесені екіпажу нафтового танкера Eagle S.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Заступник генерального прокурора висловив незадоволення ухваленим рішенням і заявив про намір оскаржити його. Справа буде розглядатися Апеляційним судом Гельсінкі.
Прокурор відмовився надати більше інформації з цього питання.
Гельсінський районний суд постановив, що Фінляндія не має юрисдикції для судового переслідування капітана та двох його помічників з нафтового танкера Eagle S із російського "тіньового флоту", яких звинувачували у пошкодженні підводних кабелів в Балтійському морі.
Згідно з рішенням суду, Фінляндія також мала сплатити судові витрати моряків, які становлять приблизно 195 тисяч євро.
Прокурор вимагав на суді, щоб капітан і два помічники отримали тюремне ув'язнення строком не менше двох з половиною років за тяжке пошкодження майна та тяжке втручання в комунікації.
Нагадаємо, прокурори стверджували, що танкер Eagle S, який належить до російського "тіньового флоту", навмисно тягнув якір по дну моря, щоб пошкодити електрокабель Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотири інтернет-кабелі під час інциденту, що стався в грудні 2024 року.
Фінські органи затримали танкер майже одразу після інциденту, він понад два місяці простояв на якорі неподалік Гельсінкі.
У березні 2025 року суд зняв арешт з Eagle S через відсутність достатніх підстав для продовження арешту, після чого судно полишило територіальні води Фінляндії.
