У Росії почали масово закриватися транспортні компанії

 

На ринку вантажних автоперевезень у Росії поглиблюється криза через зростання витрат, високі лізингові платежі та слабкий попит.

Зазначається, що у першому кварталі 2025-го з російського ринку вже пішов кожен п'ятий перевізник, а до кінця року з бізнесу можуть піти ще близько 15% компаній, повідомляє The Moscow Times посилаючись на дослідження російського агентства M.A.Research.

За його підрахунками, за підсумками першого півріччя 2025 року виторг галузі знизилася на 5% через падіння ставок, попри зростання фізичних обсягів перевезень на 3,5%. Аналітики прогнозують, що за підсумками року виторг буде лише на 1% вищим за 2024 рік - близько 2,63 трлн руб. (торік він зріс на 13%, до 2,61 трлн руб.).

Водночас ставки у сегменті великотоннажних перевезень знижуються з минулого року. На початок 2025-го вони впали в середньому на 8% за 100 найпопулярніших напрямків, свідчать дані біржі вантажоперевезень ATI.SU. Поряд із макрофакторами на галузь тиснуть слабший споживчий попит, стагнація будівництва та перетоком перевезень з ринкового в каптивний сегмент, коли власники вантажів перевозять їх власним транспортом.

Каптивні перевезення, за оцінками російської логічтичної компанії ПЕК, уже займають близько третини обсягів генеральних вантажів (FTL). За прогнозом російської Infoline-Аналітики, у 2025 році ринок великотоннажних автоперевезень додасть не більше 1-1,5% через слабкість споживчого попиту та промвиробництва.

Насамперед із ринку йдуть малі перевізники - їм важко перекрити зростання витрат. Тенденція збережеться, допоки дисбаланс попиту й пропозиції в автологістиці не буде подолано, вказують російські експерти.

Раніше повідомлялось, що уповільнення економіки Росії - це не "кероване охолодження", як кажуть у російському уряді, а вхід до застою. Так, Світовий банк очікує, що до 2028 року економічне зростання в Росії не перевищить 1%. Порівняно з червневою версією прогнозу очікуване зростання ВВП Росії знижено з 1,4% до 0,9% цього року, з 1,2% до 0,8% - наступного та з 1,2% до 1% - у 2027 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

