НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стармер говорив про Україну з прем'єром Індії

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів зустріч зі своїм індійським колегою Нарендрою Моді під час свого першого візиту до його країни.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Очільники урядів зустрілись у Мумбаї, де Стармер перебуває з дводенним візитом у складі найбільшої в історії делегації, що налічує понад 100 генеральних директорів, підприємців, ректорів університетів та культурних діячів.

Серед питань, які обговорювали два прем'єр-міністри, була війна РФ проти України.

Індія продовжує купувати російські енергоносії, що допомагає фінансувати військові дії кремлівського правителя Владіміра Путіна.

"Прем'єр-міністр і я також обговорили необхідність справедливого і тривалого миру в Україні, необхідність стабільності та безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також необхідність співпраці в таких критично важливих сферах, як клімат і енергетика, включаючи відмову від залежності від енергоресурсів", - зазначив Стармер.

Своєю чергою Моді висловив бажання бачити закінчення війни в Україні шляхом "діалогу та дипломатії".

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив високими тарифами Індії та Китаю за купівлю російських енергоресурсів та очікує того ж від Європи.

Трамп критикує Індію за купівлю російської нафти, кажучи, що вона фінансує війну глави Кремля Владіміра Путіна проти України.

Нью-Делі захищає свої зв'язки з Москвою та називає дії США "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,04 0,10 41,5400  0,04 0,10
EUR 48,1400  0,11 0,23 48,1800  0,10 0,22

