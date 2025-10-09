Авторизация

США вимагають від ЄС демонтувати «зелені» норми і погрожують розірвати торгову угоду

 

США вимагають, щоб ЄС послабив частину свого екологічного законодавства всього за кілька місяців після узгодження тарифного пакту, який мав запобігти повномасштабній трансатлантичній торговельній війні.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Згідно з позиційним документом уряду США, який бачила Financial Times, Вашингтон попросив Брюссель скасувати вимоги для неєвропейських компаній щодо подання "планів кліматичного переходу".

Також США вимагають змінити екологічні норми щодо ланцюжків постачань, щоб виключити з-під дії правил американські компанії та фірми з "країн із високоякісною корпоративною належною перевіркою".

Цей крок є частиною ширшої спроби Вашингтона спонукати країни, фінансові установи та бізнес згортати політику боротьби зі зміною клімату, використовуючи міжнародні майданчики - від Світового банку до фондових регуляторів.

Президент Дональд Трамп також тисне на Брюссель через закони, що обмежують великі технологічні компанії, що спричиняє занепокоєння в ЄС, начебто угода про торгівлю, укладена в липні, може не втриматися.

Правила належної перевірки ЄС, що набули чинності торік, зобов'язують компанії, що працюють у блоці, виявляти екологічні та соціальні порушення в їхніх ланцюжках поставок, щоб боротися з примусовою працею і забрудненням.

Але у своєму документі адміністрація Трампа назвала це законодавство "серйозною і невиправданою регуляторною надмірністю", яка "накладає значний економічний і нормативний тягар на американські компанії".

За словами США, "екстериторіальна дія, обтяжливі вимоги до належної перевірки ланцюгів постачань, обов'язок мати плани кліматичного переходу і положення про цивільну відповідальність негативно вплинуть на здатність американського бізнесу конкурувати на ринку ЄС".

Вашингтон доніс свої вимоги до Єврокомісії в останні дні, повідомили двоє обізнаних чиновників ЄС.

На відміну від традиційних торговельних переговорів, США не пропонують поступок у відповідь. "Це рух в один бік", - сказав один з євродипломатів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, ЄС
 

Бізнес