Фінансові новини
- |
- 09.10.25
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У 2024 році Китай встановив більше промислових роботів, ніж решта світу разом
09:48 09.10.2025 |
За даними International Federation of Robotics (IFR), у 2024 році Китай встановив 295 000 промислових роботів, що перевищує сумарний показник усіх інших ринків. Зараз Піднебесна має значно більше працюючих промислових роботів, ніж будь-яка інша країна.
Усього у світі встановлено 524 000 нових промислових роботів (+9% р/р). Загальна кількість працюючих роботів досягла 4,46 мільйона, що на 9% більше, ніж у минулому році. На Китай припадає майже половина - 2,03 мільйона. Далі в рейтингу Японія - 450 000, США - 400 000, Південна Корея - 392 000. Китай також став найбільшим виробником нових роботів, випередивши Японію, його частка зросла з 25% у 2023 році до 33% у 2024-му.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
|Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
|Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство
|Рада не змогла призначити суддів КС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|FT: у НАТО розглядають можливість військової відповіді на гібридну війну РФ
|Німеччина скасувала процедуру прискореного громадянства
|Глава МВФ дала коротку відповідь про стан світової економіки
|Зеленський анонсував візит української делегації до США на початку наступного тижня
|ЄС знову не зміг ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ. Заблокували Словаччина й Австрія
|Китай посилює експортний контроль у сфері рідкоземельних металів
Бізнес
|Anthropic і IBM уклали партнерство для розширення корпоративного ринку ШІ
|Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця
|OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
|Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
|В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
|OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів
|Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech