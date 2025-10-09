У 2024 році Китай встановив більше промислових роботів, ніж решта світу разом

За даними International Federation of Robotics (IFR), у 2024 році Китай встановив 295 000 промислових роботів, що перевищує сумарний показник усіх інших ринків. Зараз Піднебесна має значно більше працюючих промислових роботів, ніж будь-яка інша країна.

Усього у світі встановлено 524 000 нових промислових роботів (+9% р/р). Загальна кількість працюючих роботів досягла 4,46 мільйона, що на 9% більше, ніж у минулому році. На Китай припадає майже половина - 2,03 мільйона. Далі в рейтингу Японія - 450 000, США - 400 000, Південна Корея - 392 000. Китай також став найбільшим виробником нових роботів, випередивши Японію, його частка зросла з 25% у 2023 році до 33% у 2024-му.