Стубб зустрінеться з Трампом у Білому домі: говоритимуть про війну РФ проти України та співпрацю Фінляндії і США
09:41 09.10.2025
Президент Фінляндії Александр Стубб під час візиту до США зустрінеться з Дональдом Трампом, щоб обговорити НАТО, війну в Україні та торговельні питання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yle.
Стубб наголосив, що є низка питань, які необхідно обговорити з очільником Білого дому. Та додав, що минулі перемовини стосувались війни РФ в Україні та НАТО.
За даними офісу президента Фінляндії, робочий візит триватиме з четверга по п'ятницю. Раніше в понеділок Білий дім теж оголосив про візит фінського глави держави. Згідно з графіком, зустріч відбудеться о 15:00 за Вашингтоном (22:00 за Києвом).
У канцелярії Стубба уточнили, що зустріч 9 жовтня буде присвячена двостороннім відносинам між Фінляндією і США, торговельно-економічному співробітництву і вторгненню Росії в Україну.
Крім того, разом зі Стуббом на зустрічі буде фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо.
Нагадаємо, раніше Стубб заявив, що Трамп має посилити тиск на диктатора РФ Володимира Путіна, він уже перейшов у відносинах з РФ від політики "пряника" до "батога".
