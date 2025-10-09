Російський уряд вирішив припинити великі витрати з Фонду національного добробуту (ФНД), який активно використовував для латання бюджетних дірок, витративши з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України майже дві третини його ліквідних активів.

Як пише The Moscow Times, у 2026 році Мінфін РФ планує вилучити з Фонду всього 38,5 млрд руб., а поповнити його - на 78,3 млрд руб., випливає з пояснювальної записки до проєкту закону про бюджет.

2027 року ФНД не витрачатиметься і не поповнюватиметься, а 2028 року - має зрости на 342,1 млрд руб. за рахунок нафтогазових доходів бюджету.

Перед початком повномасштбної війни проти України Кремль накопичив у ФНД $113,5 млрд ліквідних активів - іноземної валюти та золота на суму 7,3% російського ВВП. Із того часу Фонд, який спочатку задумували для співфінансування пенсій, а потім кинули на покриття бюджетного дефіциту, зменшився в 2,5 раза - до $50,3 млрд, або 1,7% ВВП.

На думку асоційованого дослідника Центру Девіса Гарвардського університету Андрєя Яковлєва, той факт, що Мінфін РФ не витрачатиме кошти ФНД, говорить про те, що залишки хочуть зберегти "на зовсім чорний день".

"Мабуть, у Кремлі, можливо, особисто Путін, вважають, що далі буде гірше. І тому резерви витрачати не можна", - пояснив Яковлєв.

У липні повідомлялося, що російська влада прискорює продаж валюти з Фонду національного добробуту, щоб компенсувати провал нафтогазових доходів бюджету, які в червні впали на 34% і відкотилися на мінімуми з січня 2023 року.

Раніше стало відомо, що Фонд національного добробуту Росії - резервний фонд російської влади - продовжує швидко танути. За підсумками травня цього року його розмір зменшився з 11,8 трлн до 11,7 трлн руб., але реально доступні кошти скоротилися набагато більше.

На початку квітня повідомлялося, що бюджетне правило змусило російський Мінфін перейти до витрачання Фонду національного добробуту не лише на підтримку держкомпаній та інфраструктурних проєктів, а й на поповнення бюджету.

Перед тим міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що низькі ціни на нафту та міцний рубль навряд чи дозволять цього року поповнити Фонд національного добробуту на заплановані російським бюджетом 1,8 трлн руб.

У лютому 2025 року стало відомо, що операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду.