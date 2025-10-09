Бельгія встановила «червоні лінії» щодо використання російських активів, - Рolitico

Бельгія наполягає на розподілі ризиків ЄС при фінансуванні кредиту на репарації Україні на 140 млрд євро із заморожених російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

"Столиці країн ЄС поспішають розвіяти занепокоєння Бельгії щодо кредиту напередодні важливого саміту лідерів ЄС 23 жовтня. Досягнення політичної згоди на саміті відкриє шлях для того, щоб блок незабаром після цього виніс на розгляд законодавчу пропозицію", - йдеться в матеріалі.

Бельгія має найбільший інтерес у цій справі серед 27 країн ЄС, оскільки на її території знаходиться фінансовий депозитарій Euroclear, який зберігає більшість російських державних активів, заморожених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Влада країни побоюється, що їй доведеться відповідати за будь-які юридичні та фінансові претензії з боку Росії, і тому закликає всі країни ЄС надати гарантії за цим кредитом, що фактично передбачає можливе використання коштів платників податків для покриття відповідних витрат.

"Ці гарантії не можуть обмежуватися 170 мільярдами євро готівки, які Комісія пропонує мобілізувати. Потенційна сума ризиків може бути набагато вищою за номінальну", - наголосив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер під час неформального саміту з лідерами ЄС минулого тижня в Копенгагені.

Він також додав ще одну умову - "гарантії не припиняють свою дію автоматично після скасування санкцій", оскільки "арбітражні процедури можуть з'явитися ще через кілька років".

Бельгія окреслила низку "червоних ліній", серед яких відмова від підтримки будь-яких заходів, що можуть трактуватися як конфіскація активів, юридичне зобов'язання та чіткі гарантії, що європейські країни поділять усі поточні й майбутні ризики для Euroclear та самої Бельгії, а також угода про негайне виділення коштів у разі, якщо Euroclear буде змушена повернути активи Росії, наприклад після укладення мирної угоди.

Прем'єр Бельгії зазначив, що схема Єврокомісії фактично є конфіскацією, хоча Комісія наполягає, що позика не передбачає захоплення державних активів РФ. Він підкреслив, що різниця між репараційним кредитом і конфіскацією надзвичайно незначна і тривале заморожування активів може розцінюватися як квазіконфіскація.

Де Вевер також висловив занепокоєння щодо можливого порушення двосторонніх інвестиційних угод Бельгії та Люксембургу з Росією 1989 року, а також того, що китайські інвестори можуть забрати депозити з Euroclear через страх потенційної конфіскації. За словами високопоставленого дипломата ЄС, ці питання залишаються складними, і гарантії мають бути надійними.