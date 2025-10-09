Рада Євросоюзу обговорить план відмови від нафти і газу РФ

Постпреди країн Євросоюзу в Брюсселі підготували документ для обговорення плану щодо відмови від російських енергоносіїв REPowerEU для засідання Ради ЄС з енергетики 20 жовтня, повідомив DW чиновник ЄС у середу, 8 жовтня. За його словами, майже всі країни Євросоюзу підтримали політичну мету заборонити імпорт російського газу і виробити спільний підхід на засіданні Ради ЄС.

При цьому деякі країни запропонували послабити механізми забезпечення дотримання заборони, проте більшість виступила проти такого кроку. Постпреди можуть повернутися до дискусії на тему плану RePowerEU 15 жовтня, проте не виключено, що текст документа без подальших доопрацювань буде переданий на обговорення міністрами енергетики країн ЄС, повідомив джерело DW.

Раніше того ж дня, 8 жовтня, агентство Reuters написало з посиланням на дипломатичні джерела, що постпреди країн Євросоюзу затвердили план щодо відмови від імпорту російської нафти і газу до 2028 року. "На зустрічі за закритими дверима в середу (8 жовтня. - Ред.) постпреди країн ЄС домовилися направити пропонований закон міністрам своїх країн для схвалення на зустрічі 20 жовтня", - передало Reuters слова трьох неназваних дипломатів.

Питання про контроль походження СПГ в портах ЄС

Схвалити плани щодо відмови від російських енергоносіїв має "кваліфікована більшість", тобто 55 відсотків країн - членів ЄС. У такий спосіб попри критику Угорщини та Словаччини, очікується, що документ буде ухвалено, оскільки майже всі інші країни Євросоюзу дали зрозуміти, що готові підтримати його, випливає з публікації Reuters.

Важливим питанням, однак, залишається необхідність здійснювати попередню перевірку, а також перевірку в портах ЄС скрапленого природного газу (СПГ), що доставляється туди, щоб переконатися, що він - не російський.

Поступова відмова ЄС від російської нафти і газу

Згідно з програмою RePowerEU, забороняється імпорт російського газу з 1 січня 2026 року за новими контрактами (укладеними після 17 червня 2025 року), з 17 червня 2026 року - за короткостроковими контрактами, і з 1 січня 2028 року - за довгостроковими контрактами.

Водночас закон зобов'яже Угорщину і Словаччину, які досі імпортують російську нафту, підготувати національні плани щодо відмови від цих закупівель з 2028 року.

Як нагадує Reuters, такі країни ЄС, як Угорщина, Франція і Бельгія все ще імпортують російський газ. Обсяг цього імпорту дорівнює 12 відсотків від закупівель газу ЄС. Для порівняння: у 2022 році обсяг імпорту Євросоюзом газу з РФ становив 45 відсотків від усього імпорту газу в ЄС.

Відмова від імпорту російських енергоресурсів покликана позбавити Москву важливого джерела доходів, які допомагають фінансувати війну Росії проти України.