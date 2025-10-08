Дефіцит бензину в РФ: все більше регіонів запроваджують ліміти на продаж «в одні руки»

У Росії обмеження на продаж бензину почали діяти ще в кількох областях - Тюменській і Свердловській. Раніше їх запровадили в Челябінській, Новосибірській області та окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Обмеження на бензин у Тюменській області

Мережа заправок Н-1 у Тюмені запровадила ліміт на відпуск бензину в "одні руки" - за раз дозволено купувати не більш як 30 літрів пального марки 92 і 95. Нові правила активізували з 7 жовтня.

При цьому на контактній лінії мережі заправок Н-1 запевнили, що про дефіцит пального не йдеться - компанія в такий спосіб вирішила "відсікти" покупців, які замовляють пальне каністрами.

Відомо також про обмеження в мережі заправок ТПК - там бензин АІ-95 відпускають тільки за паливними картками.

"Як довго діятиме це правило - поки що не зрозуміло. Причина: дефіцит певного виду палива", - повідомили в компанії.

Що відомо про продаж бензину у Свердловській області

Як пишуть росЗМІ, обмеження на продаж палива зачепили і Свердловську область. За словами жителів регіону, на заправках "Лукойла" перестали відпускати бензин у каністри, на "Башнефти" його просто немає, а на АЗС Tamic Energy і Varta заливають не більше 30 літрів в одне авто.

Ще росіяни скаржаться на відсутність бензину на заправках "Караван" - пального марки 95 немає взагалі, решту бензину продають лише по 20 літрів на машину.

Раніше повідомлялося, що ліміти у 20-30 літрів бензину і дизеля відповідно запрацювали на заправках Tamic Energy в Єкатеринбурзі.

Під обмеженнями - ще три області та Крим

Також відомо про проблеми із бензином у Новосибірській області. Мережа АЗС "Прайм" призупинила продаж бензину АІ-92 на більшості заправок "у зв'язку з припиненням відвантажень з нафтопереробних заводів".

Крім того, в регіоні стрімко зростають ціни на бензин. Прайс на літр бензину АІ-92 підскочив на 6 рублів за кілька діб - подорожчання помітили на АЗС "Татнєфті".

Ще відомо, що віднедавна заправки Tamic Energy в Челябінській області також запровадили ліміти на продаж - відпускають не більш як 30 літрів бензину і 70 літрів дизеля на машину на добу.

До цього аналогічні обмеження ввела влада окупованого Криму, яка скоротила ліміт до 20 літрів бензину на один автомобіль.

Зазначимо, що росЗМІ відкрито заявляють про те, що дефіцит палива пов'язаний з атаками України на російські НПЗ