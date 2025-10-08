Фінансові новини
Єврокомісія подає позов проти Польщі до Суду ЄС
17:48 08.10.2025
Про це повідомила пресслужба комісії, пише "Європейська правда".
"Європейська комісія вирішила передати справу проти Польщі до Суду Європейського Союзу через невиконання зобов'язання подати остаточний оновлений інтегрований Національний план з енергетики та клімату (NECP) відповідно до Регламенту (ЄС) 2018/1999 про управління Енергетичним союзом та кліматичними діями", - йдеться у повідомленні.
Згідно з Регламентом, усі держави-члени були зобов'язані подати свої остаточні оновлені NECP до 30 червня 2024 року, враховуючи рекомендації та індивідуальні оцінки комісії.
Польща подала свій проєкт плану, і у квітні 2024 року комісія оприлюднила відповідну оцінку, включно з рекомендаціями щодо того, у яких сферах країна має підвищити свої амбіції відповідно до цілей ЄС на 2030 рік.
Після того, як Польща не подала остаточний план, комісія у липні 2024 року вступила з нею у діалог до початку процедури порушення (pre-infringement dialogue).
У листопаді 2024 року комісія вирішила розпочати процедуру порушення, надіславши Польщі офіційне повідомлення про порушення.
Оскільки Польща не подала свій остаточний оновлений NECP, комісія вважає, що країна не виконала свого юридичного зобов'язання, і передає справу до Суду Європейського Союзу.
Нагадаємо, у вересні Суд ЄС оштрафував Польщу за затримку з впровадженням правил про авторське право.
В лютому Польща програла справу в Суді ЄС щодо сплати штрафу Брюсселю на 320 млн євро.
Єврокомісія подає позов проти Польщі до Суду ЄС
