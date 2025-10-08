Європарламент підтримав заборону «м'ясних» назв для вегетаріанських замінників

Більшість депутатів Європарламенту підтримали проєкт щодо заборони використовувати назви "стейк", "ковбаса" тощо у найменуваннях вегетаріанських замінників м'ясних продуктів.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Євродепутати 355 голосами проти 247 підтримали пропозицію від правих сил про заборону називати м'ясними найменуваннями вегетаріанські замінники м'ясних страв, як то "рослинний стейк", "веганський бургер/бекон" тощо.

Навіть у лавах правоцентристських сил думки щодо ініціативи розділилися.

Прихильники ініціативи відстоюють її аргументами про те, що це необхідно для "прозорості й ясності" для споживачів. Противники наполягають, що людей "не слід сприймати за дурників" і ні в кого не має бути сумнівів щодо вмісту продукту, якщо на ньому написано "вегетаріанська ковбаса".

Окремі євродепутати у лавах "Зелених" назвали ініціативу "лобіюванням м'ясної індустрії" та "спробою придушити інноваційних конкурентів" у харчовій промисловості.

Для набрання чинності такими правилами ще необхідне схвалення на рівні країн-членів.

Європарламент вже розглядав таку ініціативу у 2020 році, тоді її відхилили.

Раніше заборону "м'ясних" назв для вегетаріанських продуктів зібрались впровадити у Франції.

Водночас Суд ЄС вважає, що веганські сосиски та бургери мають таке ж право на свої назви, як і їхні м'ясні аналоги.