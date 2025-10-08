Фінансові новини
- 08.10.25
- 18:32
Уряд Німеччини схвалив розширення повноважень поліції для протидії дронам
16:56 08.10.2025 |
Уряд Німеччини на засіданні в середу схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Die Zeit.
У Законі про федеральну поліцію, ухваленому 30 років тому, не було згадки про дрони. Після внесення змін федеральна поліція повинна буде займатися протидією дронам в аеропортах або на залізничній інфраструктурі.
Глава МВС Александр Добріндт вже оголосив про створення відповідного підрозділу протидії дронам.
Закон також дозволить поліції використовувати власні дрони, наприклад, для спостереження за демонстраціями.
"Ми посилюємо повноваження федеральної поліції, щоб у майбутньому дрони можна було швидше виявляти та знешкоджувати. Сьогодні ми вирішили це на засіданні уряду", - прокоментував у соцмережі Х канцлер Фрідріх Мерц.
Крім того, після внесення змін до закону федеральна поліція матиме право використовувати більше технічних засобів для визначення місцезнаходження мобільних телефонів.
Також федеральна поліція матиме право затримувати осіб, які зобов'язані виїхати з країни і яких вона затримує в межах своєї компетенції, щоб вони не втекли.
Також повинні бути дозволені "вибіркові перевірки" в зонах, де заборонено мати зброю та ножі, на вокзалах або в поїздах.
Нагадаємо, у вівторок уряд Баварії схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.
Голова профспілки поліції Йохен Копельке рекомендує іншим федеральним землям і федеральному уряду взяти за приклад ухвалений урядом Баварії закон.
