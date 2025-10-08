Фінансові новини
Bloomberg: США висунули нові торговельні вимоги щодо ЄС, у Євросоюзі вважають їх надмірними
16:43 08.10.2025 |
Влада США направила в жовтні ЄС список нових умов, на які, як вважають у Вашингтоні, Євросоюзу слід піти в торговельній сфері, повідомляє в середу Bloomberg із посиланням на джерела.
"Раніше цього місяця адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала ЄС свіжу пропозицію для забезпечення "заснованої на взаємності, чесності та збалансованості торгівлі", заявили ознайомлені з питанням люди (...) деякі з них пояснили, що влада ЄС вважає запити США надмірними, а пропоновані поступки - значними", - інформує агентство.
Однак співрозмовники агентства не стали розкривати суть ідей США. При цьому вони надійшли в той момент, коли сторони готуються обговорювати подальші кроки для реалізації досягнутої цього літа торговельної угоди, яка передбачає мита США в 15% на значну частину товарів ЄС.
У Єврокомісії (ЄК) і Білому домі цю інформацію не коментували.
Водночас, за словами джерел, надалі Вашингтон хоче обговорювати питання, пов'язані із законами ЄС, зокрема у сфері регулювання технологій і цифрової індустрії, корпоративних стандартів, норм у сфері охорони довкілля.
27 липня на зустрічі президента Трампа і глави ЄК Урсули фон дер Ляєн у Шотландії Євросоюз і США домовилися про торговельну угоду. Ці домовленості передбачали 15-відсоткові мита на більшість експортованих у США товарів, включно з автомобілями.
Своєю чергою в ЄС розробили законопроєкти для зниження мит на промислові товари США і на деякі неключові статті американського сільськогосподарського експорту. Але обговорення можливого скорочення мит США в 50% на сталь і алюміній принесли мало результатів. Крім того, уточнили джерела, Білий дім чинить опір внесенню вина та іншого спиртного до списку товарів, яких не стосуються мита в 15%.
У ЄС також побоюються, що Вашингтон розширить перелік товарів зі сталі та алюмінію, які підпадуть під 50-відсоткові мита, і що він готує нові мита щодо медичних виробів і технічного обладнання. Усе це разом може знизити ефект від митних тарифів у 15%, яких раніше ЄС вдалося домогтися щодо основної частини своїх поставок до США, підсумовує Bloomberg.
