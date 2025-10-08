Авторизация

Німецька компанія Helsing придбає австралійського виробника підводних дронів Blue Ocean

 

Німецька оборонна компанія Helsing у середу заявила про намір придбати австралійського виробника підводних дронів Blue Ocean.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

У Helsing не назвали вартість угоди, проте розповіли про плани інтегрувати апаратне забезпечення та виробничі потужності Blue Ocean з власною системою на основі штучного інтелекту.

У компанії вважають, що це «стратегічне придбання» дасть змогу пришвидшити розробку та масове виробництво автономних підводних дронів.

«Потреба в розумному автономному масовому підході очевидна, і разом з Blue Ocean ми зможемо побудувати автономний апарат, який стане великим кроком уперед у проведенні підводної розвідки й спостереження для Військово-Морських сил», - сказала генеральний менеджер Helsing Maritime Амелія Гулд.

Угода щодо придбання має бути схвалена судом, регуляторними органами та акціонерами компанії Helsing. У компанії очікують отримати схвалення регуляторних органів упродовж чотирьох місяців.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,06 0,15 41,3775  0,04 0,10
EUR 48,0800  0,07 0,15 48,1100  0,08 0,17

