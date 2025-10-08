Німецька компанія Helsing придбає австралійського виробника підводних дронів Blue Ocean

Німецька оборонна компанія Helsing у середу заявила про намір придбати австралійського виробника підводних дронів Blue Ocean.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

У Helsing не назвали вартість угоди, проте розповіли про плани інтегрувати апаратне забезпечення та виробничі потужності Blue Ocean з власною системою на основі штучного інтелекту.

У компанії вважають, що це «стратегічне придбання» дасть змогу пришвидшити розробку та масове виробництво автономних підводних дронів.

«Потреба в розумному автономному масовому підході очевидна, і разом з Blue Ocean ми зможемо побудувати автономний апарат, який стане великим кроком уперед у проведенні підводної розвідки й спостереження для Військово-Морських сил», - сказала генеральний менеджер Helsing Maritime Амелія Гулд.

Угода щодо придбання має бути схвалена судом, регуляторними органами та акціонерами компанії Helsing. У компанії очікують отримати схвалення регуляторних органів упродовж чотирьох місяців.