Німецька компанія Helsing придбає австралійського виробника підводних дронів Blue Ocean
14:37 08.10.2025
Німецька оборонна компанія Helsing у середу заявила про намір придбати австралійського виробника підводних дронів Blue Ocean.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
У Helsing не назвали вартість угоди, проте розповіли про плани інтегрувати апаратне забезпечення та виробничі потужності Blue Ocean з власною системою на основі штучного інтелекту.
У компанії вважають, що це «стратегічне придбання» дасть змогу пришвидшити розробку та масове виробництво автономних підводних дронів.
«Потреба в розумному автономному масовому підході очевидна, і разом з Blue Ocean ми зможемо побудувати автономний апарат, який стане великим кроком уперед у проведенні підводної розвідки й спостереження для Військово-Морських сил», - сказала генеральний менеджер Helsing Maritime Амелія Гулд.
Угода щодо придбання має бути схвалена судом, регуляторними органами та акціонерами компанії Helsing. У компанії очікують отримати схвалення регуляторних органів упродовж чотирьох місяців.
