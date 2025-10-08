Іспанці заарештували нерухомість голови «Вертольотів Росії»

У Іспанії за підозрою у відмиванні грошей заарештували нерухоме майно, яким володіє голова холдингу "Вертольоти Росії" Микола Колесов.

Про це пише "Радіо Свобода".

Видання посилається на дані "Фонду боротьби з корупцією".

Очільниця ФБК Марія Пєвчих опублікувала фрагмент документа, в якому в перекладі з іспанської йдеться, що стосовно нерухомого майна вжито забезпечувальний захід, який забороняє розпоряджатися і відчужувати його.

"З фрагмента неясно, про який саме об'єкт ідеться. На фото, яке Пєвчих додала до цього повідомлення, зображено одну з вілл Миколи Колесова в Пальма-де-Майорці", - зауважує "Радіо Свобода".

Колесова провів понад 13 років на держслужбі в оборонній промисловості. Розслідувачі з'ясували, що родина Колесова та пов'язані з ним люди володіють п'ятьма віллами в іспанській Пальма-де-Майорці, палацом в окупованій Ялті, нерухомим майном у Дубаї, а також двома літаками та вертольотом.

При цьому іспанські вілли записані на дітей Колесова, які стали їхніми власниками у віці чотирьох років.

"Вертольоти Росії" - дочірній холдинг державної корпорації «Ростех», який об'єднує більшість виробників гелікоптерів у країні. Група, зокрема, виробляє військові гелікоптери "Ка" та "Мі", а також безпілотники, які використовуються російською армією у війні проти України.