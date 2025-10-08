Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іспанці заарештували нерухомість голови «Вертольотів Росії»

 

У Іспанії за підозрою у відмиванні грошей заарештували нерухоме майно, яким володіє голова холдингу "Вертольоти Росії" Микола Колесов.

Про це пише "Радіо Свобода".

Видання посилається на дані "Фонду боротьби з корупцією".

Очільниця ФБК Марія Пєвчих опублікувала фрагмент документа, в якому в перекладі з іспанської йдеться, що стосовно нерухомого майна вжито забезпечувальний захід, який забороняє розпоряджатися і відчужувати його.

"З фрагмента неясно, про який саме об'єкт ідеться. На фото, яке Пєвчих додала до цього повідомлення, зображено одну з вілл Миколи Колесова в Пальма-де-Майорці", - зауважує "Радіо Свобода".

Колесова провів понад 13 років на держслужбі в оборонній промисловості. Розслідувачі з'ясували, що родина Колесова та пов'язані з ним люди володіють п'ятьма віллами в іспанській Пальма-де-Майорці, палацом в окупованій Ялті, нерухомим майном у Дубаї, а також двома літаками та вертольотом.

При цьому іспанські вілли записані на дітей Колесова, які стали їхніми власниками у віці чотирьох років.

"Вертольоти Росії" - дочірній холдинг державної корпорації «Ростех», який об'єднує більшість виробників гелікоптерів у країні. Група, зокрема, виробляє військові гелікоптери "Ка" та "Мі", а також безпілотники, які використовуються російською армією у війні проти України.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,06 0,15 41,3775  0,04 0,10
EUR 48,0800  0,07 0,15 48,1100  0,08 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес