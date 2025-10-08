Ставки фрахту на перевезення Urals до Індії продовжують зростати

Ставки фрахту на перевезення нафти Urals із західних портів росії до Індії продовжили зростати наприкінці вересня - на початку жовтня через різке збільшення відвантажень із Приморська, Усть-Луги та Новоросійська, повідомили джерела Reuters.

Експорт із західних портів росії у вересні зріс приблизно на 0,5 млн бар./добу проти серпня - до рекордних 2,5 млн бар./добу - на тлі позапланових ремонтів НПЗ, свідчать дані джерел і розрахунки Reuters.

За словами співрозмовників агентства, вартість фрахту для жовтневих партій Urals із балтійських портів Приморськ і Усть-Луга до Індії сягає близько $7 млн для танкерів класу Aframax проти приблизно $6,0-6,5 млн за рейс в один бік наприкінці серпня - у середині вересня.

Ставки на аналогічні перевезення з чорноморського Новоросійська танкерами класу Suezmax (близько 140 тис. т) зросли до $6,2-6,5 млн із приблизно $6,0 млн місяцем раніше.

Перевезення Urals із російських портів здійснюють як судна тіньового флоту, так і грецькі судновласники. «Греки як працювали, так і працюють. Ніхто з ринку не пішов», - зазначив один із трейдерів.

На початку жовтня Франція затримала біля свого узбережжя танкер, що, ймовірно, належить до тіньового флоту росії; президент Еммануель Макрон заявив про намір ускладнювати пересування суден із російською нафтою, що викликало негативну реакцію москви. Водночас міністри фінансів країн G7 заявили про готовність посилювати тиск, націлюючись на держави, які нарощують закупівлі російської нафти, а також на посередників, що допомагають обходити санкції.

Поточні ставки фрахту лишаються вищими за рівні початку січня 2025 року, коли перевезення з балтійських портів росії до Індії коштували $4,7-4,9 млн за рейс. На початку 2025-го США запровадили нові жорсткі санкції проти російської нафтогалузі - зокрема щодо експортерів, страховиків, трейдерів і флоту, - що спричинило різке подорожчання фрахту.