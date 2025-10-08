Авторизация

Майже 9% населення Франції – іноземці, переважно з Африки

 

У Франції станом на 2024 рік мешкали шість мільйонів іноземців, що становить 8,8% населення.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це свідчать дані Інституту національної статистики та економічних досліджень (INSEE), опубліковані у вівторок.

За підрахунками INSEE, іноземців, які проживають у Франції, але не мають французького громадянства, налічується 6 мільйонів. Більшість із них (5,1 мільйона) народилися за кордоном, а 900 тисяч - переважно неповнолітні - народилися у Франції.

Частка іноземців у французькому населенні (8,8%) нижча за середній показник у ЄС (9,6%).

Серед людей з іноземним громадянством, які проживали у Франції станом на 2024 рік, 46% мали громадянство африканської країни, 35% - європейської країни і 13% - азійської.

Для порівняння: у 1968 році майже три з чотирьох іноземців, які проживали у Франції, мали громадянство європейської країни, і тільки четвертий - африканське громадянство.

Минулого року повідомлялось, що народжуваність у Франції впала до мінімуму з часів Другої світової війни.

Також повідомлялось, що у травні 2025 року у Франції вперше з часів Другої світової війни зафіксували демографічний спад - перевищення смертності за останній рік над народжуваністю.
