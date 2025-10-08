Фінансові новини
- 08.10.25
- 12:35
У Штатах виникають масові збої в авіасполученні в умовах «шатдауну» - CNN
12:27 08.10.2025 |
Дедалі більше крупних аеропортів у США відчувають збої в повітряному сполученні через критичну нестачу авіадиспетчерів, які масово почали брати лікарняні в період «шатдауну» на тлі невизначеності щодо подальшої компенсації оплати праці.
Про це йдеться в повідомленні CNN у вівторок, передає Укрінформ.
«Федеральне управління цивільної авіації (FAA) попередило, що ввечері вівторка на вежі міжнародного аеропорту О'Хара в Чикаго не вистачатиме авіадиспетчерів. У Нешвіллі так багато диспетчерів залишилися вдома, що об'єкт, який керує літаками в аеропорту, закривається», - зауважує телеканал
У вівторок, у сьомий день урядового «шатдауну», подібний сценарій повторюється в офісах FAA по всій країні, і ефект хвилі впливає на рейси майже скрізь, підкреслюється в повідомленні.
Зокрема, нестача авіадиспетчерів у вівторок мала місце в Г'юстоні, Ньюарку та Лас-Вегасі, а також в аеропортах поблизу Бостона, Атланти, Філадельфії й Далласа, зауважують в FAA.
Очікується, що два головних летовища Г'юстона, в тому числі міжконтинентальний аеропорт імені Джорджа Буша, відчуватимуть перебої руху через нестачу персоналу.
«Проблеми з авіацією, які загострилися лише через тиждень від початку «шатдауну» виникли після того, як міністр транспорту Шон Даффі заявив, що все більше диспетчерів беруть лікарняні. Як і співробітники FAA, авіадиспетчери вважаються критично важливими працівниками і повинні працювати - попри припинення фінансування уряду»,- зауважується в повідомленні.
При цьому підкреслюється, що організовані акції на виробництві, такі як страйки чи масові лікарняні, заборонені федеральним законом. Але у випадку з авіадиспетчерами, їхній штат настільки обмежений, що навіть виключення з робочого графіку невеликої кількості працівників може бути достатньо, щоби спричинити проблеми.
