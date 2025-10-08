Фінансові новини
- 08.10.25
- 12:35
RSS
мапа сайту
Північнокорейські хакери у 2025 році викрали понад $2 млрд у криптовалюті
12:12 08.10.2025 |
Дослідницька компанія Elliptic повідомила (через TechCrunch), що з початку 2025 року хакери, які працюють на уряд Північної Кореї, здійснили понад 30 кібератак та викрали криптовалюту на суму понад $2 мільярди.
Це найбільший річний показник із зафіксованих, при, тому що до кінця року залишається ще три місяці. Попередній рекорд було встановлено у 2022 році, коли північнокорейські зловмисники заволоділи $1,35 млрд.
Основними цілями залишаються криптовалютні біржі, однак у 2025 році хакери почали активніше атакувати й власників великих приватних активів. Водночас змінився і підхід: більшість цьогорічних крадіжок здійснено через соціальну інженерію, коли жертв вводять в оману для отримання доступу до їхніх гаманців. Це свідчить про зміну тактики: замість технічних вразливостей хакери дедалі частіше експлуатують людський фактор.
Найбільша атака у 2025 році - крадіжка понад $1,4 млрд з біржі Bybit, яку, за даними ФБР та незалежних дослідників, здійснили саме північнокорейські хакери. Раніше серед відомих жертв були гра Axie Infinity ($625 млн у 2022 році), стартап Harmony ($100 млн у 2022-му) та біржа WazirX ($235 млн у 2024-му).
За даними ООН, викрадені кошти використовуються для фінансування ядерної програми Пхеньяна.
Загальна сума криптовалюти, яку з 2017 року присвоїли хакери з Північної Кореї, за оцінками Elliptic, становить щонайменше $6 млрд. Компанія зазначає, що реальні цифри можуть бути вищими, оскільки частина атак не була офіційно підтверджена або залишилася невідомою.
