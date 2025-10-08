Авторизация

Сирія оголосила про «всеохопне припинення вогню» з курдами

 

Сирія оголосила про всеохопне припинення вогню з курдськими силами після зустрічі у вівторок між президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа та курдським лідером Мазлумом Абді, яка відбулася після смертельних зіткнень у північному місті Алеппо.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Al Arabiya.

"Ми домовилися про всеохопне припинення вогню на всіх фронтах та про пункти розгортання військ на півночі та північному сході Сирії», - повідомив міністр оборони Сирії Мурхаф Абу Касра.

Дія угоди почалася одразу після укладання.

Джерело в уряді повідомило AFP, що цій зустрічі передувала інші - між аш-Шарою та Абді. Це була перша їхня зустріч з липня, в ході якої обговорювалися «питання безпеки згідно угоди від 10 березня». Там також були присутні посланець США з питань Сирії Том Баррак та голова Центрального командування збройних сил США адмірал Бред Купер.

Курдський лідер згодом заявив, що вони обговорили «питання, спрямовані на підтримку політичної інтеграції в Сирії, збереження територіальної цілісності країни та створення безпечного середовища для всіх складових сирійського народу», а також забезпечення продовження зусиль у боротьбі з ІДІЛ у регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, у Сирії в неділю відбулося голосування на перших після повалення режиму Башара Асада парламентських виборах. За підсумками голосування було обрано 119 депутатів, ще 70 призначить президент. Вибори відбулися у 50 виборчих округах 11 провінцій - за винятком Ракки, Хасеке та Сувейди, де волевиявлення відбудеться пізніше через безпекову ситуацію.
Ключові теги: Сирія
 

