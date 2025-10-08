Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Віткофф і зять Трампа доєднаються до мирних переговорів щодо Гази в Єгипті

 

Спецпосланець США Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер приєднаються до переговорів щодо мирного плану для Гази між переговірниками Ізраїлю і ХАМАС в Єгипті в середу, 8 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Віткофф і Кушнер прибудуть після того, як другий день непрямих переговорів у вівторок закінчився без відчутних результатів, повідомив співрозмовник BBC, знайомий із перебігом переговорів.

За даними джерела, вони мали вилетіти зі США у вівторок ввечері і прибути до Єгипту в середу.

Трамп у позитивному ключі прокоментував перебіг переговорів, заявивши, що "є ймовірність, що ми зможемо досягти миру на Близькому Сході".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не коментував переговори, але сказав ізраїльтянам, що вони перебувають у "вирішальних днях".

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другу річницю атаки ХАМАС на Ізраїль заявила, що не можна втрачати можливості досягти припинення вогню в Газі.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3350  0,04 0,08
EUR 48,1500  0,14 0,29 48,1900  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес