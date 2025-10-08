Фінансові новини
08.10.25
10:49
RSS
мапа сайту
Віткофф і зять Трампа доєднаються до мирних переговорів щодо Гази в Єгипті
10:31 08.10.2025 |
Спецпосланець США Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер приєднаються до переговорів щодо мирного плану для Гази між переговірниками Ізраїлю і ХАМАС в Єгипті в середу, 8 жовтня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Віткофф і Кушнер прибудуть після того, як другий день непрямих переговорів у вівторок закінчився без відчутних результатів, повідомив співрозмовник BBC, знайомий із перебігом переговорів.
За даними джерела, вони мали вилетіти зі США у вівторок ввечері і прибути до Єгипту в середу.
Трамп у позитивному ключі прокоментував перебіг переговорів, заявивши, що "є ймовірність, що ми зможемо досягти миру на Близькому Сході".
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не коментував переговори, але сказав ізраїльтянам, що вони перебувають у "вирішальних днях".
Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другу річницю атаки ХАМАС на Ізраїль заявила, що не можна втрачати можливості досягти припинення вогню в Газі.
