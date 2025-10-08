Оборонний гігант Бельгії фіксує збільшення кількості невідомих дронів над об'єктами

Одна з найбільших європейських компаній з виробництва засобів протиповітряної оборони заявила, що над її секретними об'єктами все частіше літають безпілотники, а відтак - вимагає чітких правил щодо їхнього блокування або збивання.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Директор компанії Thales Belgium у Бельгії Ален Кеврен заявив, що над об'єктами компанії спостерігають більше дронів, ніж кілька місяців тому.

Він наголосив на спостереженнях над об'єктом компанії у Форт д'Евеньї у східному регіоні Льєж, єдиним бельгійським об'єктом, де вона має ліцензію на складання та зберігання вибухових речовин для своїх 70-міліметрових ракет.

Його коментарі з'явилися на тлі зростання кількості повідомлень про безпілотні літальні апарати, зокрема в Польщі, Румунії, Німеччині, Норвегії та Данії протягом останнього місяця.

"Ми стурбовані цими подіями", - наголосив директор Thales Belgium.

За його словами, такі інциденти відбуваються в той час, коли компанія прагне подвоїти свої виробничі потужності з виробництва некерованих і лазерних ракет FZ275 до 70 тисяч одиниць протягом найближчих кількох років, за умови наявності чіткого попиту.

Він пояснив, що компанія доклала "величезних зусиль", щоб встановити системи виявлення на всіх своїх об'єктах. Компанія заявила, що може використовувати глушилки для блокування сигналу, необхідного для управління дронами, і збивати їх.

"Але проблема в тому, що нам це заборонено - з юридичної точки зору", - сказав Кеврен.

Одне з побоювань щодо збивання дронів полягає в тому, що вони можуть завдати шкоди або травмувати людей, якщо впадуть.

Кеврен зазначив, що зараз такі країни, як Бельгія, повинні чітко визначити "правильний процес" для таких випадків, включно з тим, де закінчуються обов'язки поліції і починаються обов'язки компаній.

"Процес потрібно уточнити", - сказав він.

Також Кеврен сказав, що Thales Belgium спостерігає "неймовірний" попит на свої ракети, оскільки НАТО намагається забезпечити безпеку свого повітряного простору. Більша частина її поточного виробництва йде в Україну.

За словами Кеврена, з моменту вторгнення російських безпілотників в Польщу компанія Thales отримала десятки запитів на свої ракети, оскільки її ракети з дальністю дії 8 км відповідають стандартам НАТО і можуть бути інтегровані в існуючі системи озброєння.

"Це готове рішення, яке дозволяє вражати все більше типів цілей", - сказав він.

Німеччина, Італія, Іспанія та Польща є одними з найбільших клієнтів компанії в НАТО, і фірма стверджує, що її ракети в чотири рази дешевші за альтернативні варіанти на ринку.

Проте, за словами Кеврена, щоб задовольнити цей попит, ЄС повинен допомогти галузі подолати ще одну перешкоду: створити орган для організації транскордонних проєктів і закупівель як для компаній, так і для урядів.

Впродовж останніх тижнів у повітряному просторі низки країн НАТО фіксували невідомі безпілотники. Зокрема, пізно ввечері 2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Після цього влада німецької федеральної землі Баварія зробила крок до того, щоб надати дозвіл поліції збивати невідомі дрони.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц казав, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.