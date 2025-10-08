Фінансові новини
Німецький концерн Knauf заявив про зрив продажу свого бізнесу в Росії
09:48 08.10.2025 |
Німецький виробник будівельних матеріалів Knauf заявив, що не зміг завершити продаж свого бізнесу в Росії, про який оголосив півтора року тому.
Про це йдеться у поширеній у вівторок заяві Gebrüder Knauf KG, передає Укрінформ із посиланням на APA.
"Переговорний партнер припинив перемовини, що викликає жаль у компанії", - заявили в Knauf.
У концерні наголосили, що намір продати російський бізнес залишається чинним, і тепер розглядаються "інші можливі варіанти в дуже складному середовищі".
Згідно із заявою, діяльність Knauf у Росії нині організаційно відокремлена від місцевого менеджменту та здійснюється відповідно до чинних санкцій. При цьому компанія не отримує прибутку від цього бізнесу, не експортує продукцію з Росії до Євросоюзу і не імпортує з ЄС до Росії.
Концерн Knauf, відомий насамперед виробництвом гіпсових матеріалів, у 2024 році мав по всьому світу 43,5 тисячі працівників і річний оборот 15,6 млрд євро.
