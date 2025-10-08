Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німецький концерн Knauf заявив про зрив продажу свого бізнесу в Росії

 

Німецький виробник будівельних матеріалів Knauf заявив, що не зміг завершити продаж свого бізнесу в Росії, про який оголосив півтора року тому.

Про це йдеться у поширеній у вівторок заяві Gebrüder Knauf KG, передає Укрінформ із посиланням на APA.

"Переговорний партнер припинив перемовини, що викликає жаль у компанії", - заявили в Knauf.

У концерні наголосили, що намір продати російський бізнес залишається чинним, і тепер розглядаються "інші можливі варіанти в дуже складному середовищі".

Згідно із заявою, діяльність Knauf у Росії нині організаційно відокремлена від місцевого менеджменту та здійснюється відповідно до чинних санкцій. При цьому компанія не отримує прибутку від цього бізнесу, не експортує продукцію з Росії до Євросоюзу і не імпортує з ЄС до Росії.

Концерн Knauf, відомий насамперед виробництвом гіпсових матеріалів, у 2024 році мав по всьому світу 43,5 тисячі працівників і річний оборот 15,6 млрд євро.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3350  0,04 0,08
EUR 48,1500  0,14 0,29 48,1900  0,13 0,27

