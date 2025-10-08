Авторизация

В Індії почалися військові навчання спільно з Росією

 

Росія та Індія почали черговий етап спільних військових навчань, спрямованих на зміцнення взаємодії та обмін досвідом у сфері боротьби з тероризмом. Маневри проходять в індійському штаті Раджастхан і триватимуть до середини жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

На полігоні Махаджан стартували російсько-індійські військові навчання Indra 2025, які триватимуть до 15 жовтня. Як повідомили в Міністерстві оборони Росії, основна мета маневрів - вдосконалення спільних дій у рамках контртерористичних операцій і підвищення рівня взаємодії між підрозділами двох країн.

"Головним завданням навчань є відпрацювання злагодженості підрозділів обох країн у боротьбі з тероризмом, включно з удосконаленням тактики антитерористичних операцій. Особливу увагу буде приділено підвищенню оперативної сумісності та обміну передовим досвідом у контексті сучасних військових дій", - йдеться в повідомленні російського оборонного відомства.

Можливий візит Путіна до Індії

За інформацією ЗМІ, російський лідер може відвідати Індію 5-6 грудня. Передбачається, що він проведе переговори з прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Про підготовку візиту стало відомо ще в серпні, коли радник з національної безпеки Індії Аджіт Довал перебував з робочим візитом у Москві, проте тоді точні дати зустрічі не розкривалися.

Контекст і значення навчань

Спільні військові тренування серії Indra проводяться з 2003 року і спрямовані на зміцнення стратегічного партнерства між Москвою і Нью-Делі. Попри міжнародний тиск, Індія продовжує зберігати військові контакти з Росією, використовуючи їх для обміну досвідом і підвищення рівня сумісності армій у різних сценаріях бойових дій.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Індія, Росія
 

