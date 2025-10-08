Авторизация

Робочі танки в російській армії закінчилися – OSINT

Робочі танки в російській армії закінчилися – OSINT

 

Армія РФ повністю вичерпала запас танків в робочому стані в боях з силами оборони України, але ще має на зберіганні 2 тис 887 таких, що потребують відновлення, або відновлення яких неможливе, свідчать зведені дані кількох OSINT-аналітиків, які опублікували у своїх телеграм-каналах, зокрема, військовий блогер Роман Шрайк та військовослужбовець, журналіст Юрій Бутусов.

У наведених даних повідомляється, що РФ досі має 1 656 танк у поганому стані, які гіпотетично ще можливо відновити, з яких лише 92 танки Т-80, які досі залишаються у виробництві, решта - переважно зняті з виробництва Т-62, Т-64 та Т-72.

1 231 танк перебуває у ще гіршому стані, які гіпотетично відновленню не підлягають, з них лише 23 Т-80, більше половини - це танки Т-54, Т-55 та Т-62, зняті з виробництва понад 50 років тому.

Шрайк стверджує, що з 1 656 танків у поганому стані більшість належить до тих моделей, які на практиці не відновлювались, а реально відновлювались лише застарілі Т-55, Т-62 та Т-72Б, яких лишилося усього 684, "які можна відновити, але повільніше за "пристойні".

Жодного сучасного танку Т-90, прийнятого в РФ на озброєння у 2020 році, в РФ не залишилося ні в якому стані, свідчать наведені дані.

При цьому повідомляється, що під час війни було знищено 4 455 російських танків, у тому числі всі 112 Т-90 та 1533 Т-80 різних модифікацій.

На початок війни танки в РФ зберігалися на 24 базах, зараз вони лишаються лише на дев'яти. Станом на початок війни в РФ було 7 342 танки незалежно від технічного стану, станом на кінець 2022 року - 6 870, на кінець 2023 року - 4 666.

Як повідомлялося, раніше у понеділок очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко повідомив, що луганські прикордонники за минулий тиждень знищили чотири танки росіян. Генеральний штаб Збройних сил України 7 жовтня повідомив про знищення трьох танків противника за минулу добу. Вірогідно, вони стали останніми робочими танками, які мала на озброєнні окупаційна армія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

